¿Qué es un geoide? La NASA explica la imagen viral que muestra la forma de la Tierra

En los últimos días, una imagen de la Tierra comenzó a circular ampliamente en redes sociales. A primera vista, el planeta aparece con grandes elevaciones y depresiones, muy lejos de la esfera casi perfecta que solemos ver en los mapas, globos terráqueos o fotografías tomadas desde el espacio.

La imagen llamó tanto la atención que algunas publicaciones aseguraron que la NASA finalmente había mostrado la "verdadera forma" de la Tierra. Pero esto no es exactamente así.

Lo que aparece en la visualización es un geoide, un modelo científico que representa las variaciones de la gravedad en diferentes puntos del planeta. Es decir, no se trata de una fotografía de la Tierra ni de una representación de cómo la vería un astronauta desde el espacio.

El geoide permite imaginar cómo sería el nivel medio del mar si los océanos pudieran cubrir toda la superficie terrestre, incluso por debajo de los continentes, y permanecieran completamente en calma. En pocas palabras, ayuda a entender cómo influye la gravedad en nuestro planeta.

¿Por qué la Tierra aparece con "montañas" y "valles"?

La explicación está en que la gravedad no tiene exactamente la misma intensidad en todos los lugares de la Tierra.

Esto ocurre porque la distribución de la masa dentro del planeta no es uniforme. Hay zonas donde se concentra una mayor cantidad de material y otras donde la densidad es menor. Estas diferencias provocan cambios en la manera en que la gravedad actúa sobre la superficie terrestre.

En la imagen del geoide, las áreas de mayor gravedad suelen aparecer representadas con tonos rojizos, mientras que las regiones donde la atracción gravitatoria es menor se muestran en tonos azules.

Sin embargo, hay un detalle importante: las diferencias que vemos en la imagen están exageradas. Si se mostraran a escala real, el geoide sería casi imposible de distinguir de una esfera.

Las deformaciones visibles fueron amplificadas miles de veces para facilitar su observación. Especial.

Para hacer visibles estas pequeñas variaciones, los científicos amplían la escala vertical miles de veces. Por eso, la imagen viral puede dar la impresión de que la Tierra tiene enormes deformaciones, cuando en realidad se trata de cambios muy pequeños comparados con el tamaño total del planeta.

¿Cómo se creó el modelo del geoide?

Para construir este modelo fue necesario analizar una enorme cantidad de información obtenida durante años mediante observaciones satelitales.

Científicos de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras instituciones utilizaron datos de distintas misiones espaciales, entre ellas GRACE y GOCE. Estos proyectos permitieron estudiar con gran precisión las variaciones del campo gravitatorio de la Tierra.

El modelo más reciente, conocido como GOCO06s, reúne más de mil millones de mediciones recopiladas durante aproximadamente 15 años. Toda esta información permite obtener una imagen mucho más precisa de cómo se distribuye la gravedad alrededor del planeta.

Tierra Especial

¿Para qué sirve el geoide?

Aunque la imagen pueda parecer una simple curiosidad, el geoide tiene aplicaciones muy importantes para la ciencia.

Este modelo es utilizado en áreas como la geodesia y la oceanografía. También ayuda a estudiar los cambios en el nivel del mar, el movimiento del agua, las reservas de agua subterránea y otros fenómenos relacionados con el ciclo del agua.

Además, las variaciones en la gravedad pueden ofrecer pistas sobre lo que ocurre debajo de la superficie terrestre, desde la distribución de masas hasta procesos relacionados con las placas tectónicas.

Por eso, la próxima vez que aparezca en redes sociales la imagen viral de una Tierra con grandes "bultos" y "hundimientos", la explicación es más sencilla de lo que parece: no estamos viendo la forma física del planeta, sino un mapa tridimensional de cómo varía la gravedad en la Tierra.

Tierra Especial

Nuestro planeta, visto desde el espacio, continúa siendo prácticamente redondo. El geoide simplemente nos permite observar una realidad que normalmente no podemos ver a simple vista, la forma en que la gravedad cambia de un lugar a otro.