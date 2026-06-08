Apple aprovechó la WWDC 2026 para mostrar una de las actualizaciones más importantes en la historia de Siri.

Después de varios años quedándose atrás frente a herramientas como ChatGPT o Gemini, la compañía presentó Siri AI, una versión completamente renovada de su asistente que promete entender mejor al usuario, interactuar con aplicaciones y realizar tareas mucho más complejas.

Estas son algunas de las funciones más importantes que llegarán con la nueva generación de Apple Intelligence.

Apple presenta iOS 27 Apple

¿Cuáles son las novedades de Siri AI?

Siri podrá entender el contexto de tu iPhone

Una de las mayores novedades es que Siri tendrá acceso al contexto personal del usuario.

Esto significa que podrá consultar información guardada en correos electrónicos, mensajes, notas, fotografías, archivos y eventos del calendario para responder preguntas de manera más precisa.

Por ejemplo, si alguien pregunta sobre una reunión mencionada en un correo o busca un archivo específico, Siri podrá localizar la información sin que el usuario tenga que buscarla manualmente.

Apple presenta Siri AI: Las 10 funciones que cambiarán por completo tu iPhone Apple

Podrá analizar lo que aparece en pantalla

Apple incorporó una función que permite a Siri entender qué está viendo el usuario en ese momento.

Si estás viendo una fotografía, leyendo una página web o revisando un mensaje, podrás preguntarle directamente sobre ese contenido.

La asistente utilizará esa información como contexto para responder preguntas o realizar acciones relacionadas.

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Tendrá acceso a aplicaciones y podrá realizar tareas

La nueva Siri podrá interactuar con aplicaciones de forma mucho más profunda.

Apple mostró ejemplos donde el asistente realiza acciones dentro de distintas apps sin necesidad de navegar por menús o cambiar constantemente de ventana.

La idea es que Siri funcione más como un asistente personal y menos como una simple herramienta de búsqueda.

Permitirá editar fotografías con lenguaje natural

Otra de las funciones más llamativas es la edición de imágenes mediante instrucciones sencillas.

Los usuarios podrán pedirle a Siri que amplíe una fotografía, cambie el encuadre o genere contenido adicional para completar partes de la imagen.

Todo esto utilizando inteligencia artificial integrada en el sistema.

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Creará atajos automáticamente

La aplicación Atajos también recibirá una importante actualización.

Ahora bastará con describir una acción utilizando lenguaje natural para que el sistema genere automáticamente una automatización.

Esto permitirá crear procesos personalizados sin necesidad de configurar cada paso manualmente.

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Estrena una nueva interfaz

Apple decidió darle una nueva apariencia al asistente.

Siri ya no será solamente una pequeña ventana flotante. Ahora tendrá una experiencia visual más integrada con el sistema y podrá expandirse para mantener conversaciones más largas.

La empresa busca que la interacción se sienta más natural y menos limitada.

Ayudará a escribir y corregir textos

Las herramientas de escritura también forman parte de la renovación.

Siri podrá corregir ortografía, revisar gramática, reformular frases y ayudar a redactar mensajes, correos electrónicos o documentos.

La función estará integrada directamente en el sistema operativo para que pueda utilizarse desde distintas aplicaciones.

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Mejorará las búsquedas en internet

Apple promete respuestas más completas cuando se realicen búsquedas web.

Los resultados incluirán resúmenes, imágenes, tarjetas informativas y explicaciones más detalladas para encontrar información rápidamente.

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Llegan nuevos Genmoji e imágenes más realistas

Las herramientas creativas de Apple Intelligence también evolucionan.

Los nuevos modelos de inteligencia artificial permitirán generar imágenes más avanzadas y con resultados mucho más cercanos a fotografías reales.

Además, Genmoji recibirá nuevas opciones para crear contenido personalizado.

Mantendrá integración con ChatGPT y otros asistentes

Apple confirmó que seguirá permitiendo el uso de servicios externos dentro de su ecosistema.

Además de ChatGPT, la compañía anunció compatibilidad con otras plataformas de inteligencia artificial como Gemini y Claude.

Esto permitirá a los usuarios elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades.

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La privacidad sigue siendo una de las prioridades

Uno de los puntos que Apple destacó durante la presentación es que muchas de las tareas de Siri AI se ejecutarán directamente en el dispositivo.

La empresa asegura que gran parte del procesamiento se realizará dentro del iPhone sin necesidad de enviar información personal a servidores externos.

Según Apple, esta estrategia busca ofrecer funciones de inteligencia artificial sin comprometer la privacidad de los usuarios.

¿Cuándo llegará Siri AI?

Las primeras funciones de Siri AI comenzarán a aparecer junto con las versiones beta de iOS 27.

Sin embargo, inicialmente estarán disponibles únicamente en inglés.

Apple todavía no ha confirmado una fecha específica para la llegada del español, aunque se espera que ocurra después del lanzamiento de los próximos iPhone.