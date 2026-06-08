Apple celebra este lunes 8 de junio una nueva edición de la WWDC 2026, el evento anual en el que la compañía presenta las principales novedades de software para sus dispositivos.

La conferencia es uno de los momentos más importantes del año para la empresa, ya que suele servir como escaparate para mostrar las próximas versiones de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y otras plataformas que llegarán a millones de usuarios durante los próximos meses.

Si quieres seguir la transmisión desde México, no necesitas pagar una suscripción ni registrarte como desarrollador.

Dónde ver la WWDC 2026 en vivo desde México y a qué hora empieza Apple

¿A qué hora empieza la WWDC 2026 en México?

La presentación principal de Apple comenzará a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

La keynote se realizará desde Apple Park, en Cupertino, California, donde la compañía revelará las novedades que prepara para la siguiente generación de sus sistemas operativos.

Como ocurre cada año, se espera que la presentación tenga una duración aproximada de entre una y dos horas, aunque el tiempo puede variar dependiendo de la cantidad de anuncios programados.

Dónde ver la WWDC 2026 en vivo desde México y a qué hora empieza Reuters

Dónde ver la WWDC 2026 en vivo

Apple habilitó varios canales para seguir la transmisión en tiempo real.

La opción más sencilla para la mayoría de los usuarios es el canal oficial de Apple en YouTube, donde la empresa transmite todos sus eventos especiales y deja disponible la repetición una vez terminada la presentación.

Otra alternativa es ingresar directamente al sitio oficial de Apple, que cuenta con un reproductor integrado para seguir la keynote desde computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Los usuarios que cuentan con dispositivos de la marca también pueden ver el evento mediante la aplicación Apple TV, disponible en iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

Además, la conferencia estará disponible dentro de la aplicación Apple Developer, enfocada principalmente en desarrolladores y profesionales del sector tecnológico.

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¿Qué anuncios se esperan durante el evento?

Aunque Apple mantiene en secreto gran parte de las novedades que presentará, las expectativas están puestas principalmente en iOS 27, la próxima actualización del sistema operativo del iPhone.

También existe interés por conocer los cambios que llegarían a Siri, así como nuevas herramientas relacionadas con inteligencia artificial dentro del ecosistema de la compañía.

Además de iOS, se espera que Apple presente actualizaciones para iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro, dispositivos que forman parte de su estrategia de software para los próximos meses.

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Qué pasará después de la presentación

Durante toda la semana, Apple realizará sesiones técnicas, laboratorios y conferencias dirigidas a desarrolladores para explicar con mayor profundidad las herramientas anunciadas durante la keynote.

Estas actividades se extenderán hasta el 12 de junio y permitirán conocer más detalles sobre las funciones que llegarán posteriormente a los dispositivos de la compañía.