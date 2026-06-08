¿Tu iPhone es compatible con iOS 27? Conoce la lista completa
Apple presentó iOS 27. Conoce qué iPhone recibirán la actualización y cuándo podrás descargarla.
Apple presentó oficialmente iOS 27 durante la WWDC 2026, el evento anual donde la compañía muestra las principales novedades de software para sus dispositivos.
La nueva versión del sistema operativo llegará con cambios visuales, mejoras para Siri y nuevas funciones relacionadas con inteligencia artificial.
Pero más allá de las novedades, hay una pregunta que millones de usuarios se hacen cada año: ¿mi iPhone recibirá la actualización?
Los iPhone que sí recibirán iOS 27
Apple confirmó que todos los modelos a partir del iPhone 11 podrán instalar iOS 27 cuando la actualización esté disponible para el público.
Aquí te dejamos la lista completa:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (segunda generación)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (tercera generación)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone Air
La noticia resulta especialmente relevante para quienes aún utilizan un iPhone 11, ya que el dispositivo continuará recibiendo actualizaciones de software siete años después de su lanzamiento.
Mientras tanto, los modelos más antiguos quedarán fuera de esta nueva versión.
La inteligencia artificial seguirá siendo exclusiva de algunos modelos
Aunque todos esos teléfonos podrán instalar iOS 27, no todas las funciones anunciadas por Apple estarán disponibles para todos los usuarios.
Las novedades relacionadas con Apple Intelligence, incluyendo varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial y las mejoras más avanzadas de Siri, seguirán limitadas a los dispositivos compatibles con esa tecnología.
Por ahora, eso significa que las funciones más completas estarán disponibles a partir de la línea iPhone 15 Pro.
¿Cuándo podrás descargar iOS 27?
La actualización todavía tardará algunos meses en llegar a todos los usuarios.
Si Apple mantiene el calendario habitual de años anteriores, durante julio comenzará el programa de pruebas abierto para quienes quieran probar la nueva versión antes de tiempo.
La versión final de iOS 27 se espera para septiembre de 2026, pocas semanas después de la presentación de los nuevos modelos de iPhone.
Apple libera la actualización para millones de usuarios casi al mismo tiempo, por lo que quienes tengan un dispositivo compatible podrán instalarla desde el primer día.
Cómo actualizar tu iPhone
Cuando Apple publique oficialmente iOS 27, los usuarios recibirán una notificación automática indicando que existe una nueva versión disponible.
Desde esa alerta será posible iniciar tanto la descarga como la instalación.
Si la notificación no aparece, también se puede buscar manualmente desde:
Ajustes - General - Actualización de software
Ahí el sistema verificará si la actualización ya está disponible para el dispositivo.