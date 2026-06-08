¿Tu iPhone es compatible con iOS 27? Conoce la lista completa

Apple presentó oficialmente iOS 27 durante la WWDC 2026, el evento anual donde la compañía muestra las principales novedades de software para sus dispositivos.

La nueva versión del sistema operativo llegará con cambios visuales, mejoras para Siri y nuevas funciones relacionadas con inteligencia artificial.

Pero más allá de las novedades, hay una pregunta que millones de usuarios se hacen cada año: ¿mi iPhone recibirá la actualización?

Apple presenta iOS 27: lista completa de iPhone que sí se actualizarán Apple

Los iPhone que sí recibirán iOS 27

Apple confirmó que todos los modelos a partir del iPhone 11 podrán instalar iOS 27 cuando la actualización esté disponible para el público.

Aquí te dejamos la lista completa:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (segunda generación)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (tercera generación)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17e

iPhone Air

La noticia resulta especialmente relevante para quienes aún utilizan un iPhone 11, ya que el dispositivo continuará recibiendo actualizaciones de software siete años después de su lanzamiento.

Mientras tanto, los modelos más antiguos quedarán fuera de esta nueva versión.

Apple presenta iOS 27: lista completa de iPhone que sí se actualizarán Apple

La inteligencia artificial seguirá siendo exclusiva de algunos modelos

Aunque todos esos teléfonos podrán instalar iOS 27, no todas las funciones anunciadas por Apple estarán disponibles para todos los usuarios.

Las novedades relacionadas con Apple Intelligence, incluyendo varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial y las mejoras más avanzadas de Siri, seguirán limitadas a los dispositivos compatibles con esa tecnología.

Por ahora, eso significa que las funciones más completas estarán disponibles a partir de la línea iPhone 15 Pro.

¿Cuándo podrás descargar iOS 27?

La actualización todavía tardará algunos meses en llegar a todos los usuarios.

Si Apple mantiene el calendario habitual de años anteriores, durante julio comenzará el programa de pruebas abierto para quienes quieran probar la nueva versión antes de tiempo.

La versión final de iOS 27 se espera para septiembre de 2026, pocas semanas después de la presentación de los nuevos modelos de iPhone.

Apple libera la actualización para millones de usuarios casi al mismo tiempo, por lo que quienes tengan un dispositivo compatible podrán instalarla desde el primer día.

Apple presenta iOS 27: lista completa de iPhone que sí se actualizarán Reuters

Cómo actualizar tu iPhone

Cuando Apple publique oficialmente iOS 27, los usuarios recibirán una notificación automática indicando que existe una nueva versión disponible.

Desde esa alerta será posible iniciar tanto la descarga como la instalación.

Si la notificación no aparece, también se puede buscar manualmente desde:

Ajustes - General - Actualización de software

Ahí el sistema verificará si la actualización ya está disponible para el dispositivo.