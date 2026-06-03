¿Por qué el iPhone 18 Pro Max costaría casi 40 mil pesos en México? Esta es la razón

A varios meses de su posible presentación oficial, el iPhone 18 Pro Max ya genera expectativas entre los seguidores de Apple. Los reportes más recientes indican que la compañía estaría preparando uno de los saltos tecnológicos más importantes de los últimos años, con mejoras enfocadas en fotografía y funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Aunque todavía no existe información oficial por parte de Apple, diversas filtraciones coinciden en que la línea iPhone 18 Pro buscará diferenciarse más que nunca de los modelos estándar mediante hardware de última generación y nuevas capacidades inteligentes.

Sin embargo, todas estas novedades tendrían un costo adicional para los consumidores, especialmente en mercados como México, donde los dispositivos premium suelen registrar precios más elevados debido a impuestos e importaciones.

El nuevo procesador sería la principal razón del aumento

Las filtraciones apuntan a que Apple incorporaría un procesador fabricado con tecnología de 2 nanómetros, una evolución importante respecto a generaciones anteriores. Este avance permitiría aumentar el rendimiento del teléfono al mismo tiempo que reduciría el consumo energético.

En términos prácticos, los usuarios podrían experimentar una mayor duración de batería, mejor desempeño en videojuegos, edición de video más rápida y un funcionamiento más eficiente de herramientas de inteligencia artificial.

La tecnología de 2 nanómetros representa uno de los desarrollos más avanzados dentro de la industria de los semiconductores, pero también uno de los más costosos de producir. Precisamente ahí estaría una de las principales explicaciones detrás del posible incremento de precio.

Apple rompería con sus tradicionales colores sobrios en la línea Pro Max. Canva

Cámara mejorada para competir con los mejores smartphones

Otro apartado que recibiría mejoras importantes sería el fotográfico.

Según los reportes, el iPhone 18 Pro Max mantendría un sensor principal de 48 megapíxeles, aunque añadiría una característica muy demandada por los usuarios más exigentes con apertura variable.

Esta tecnología permite modificar automáticamente la cantidad de luz que llega al sensor dependiendo de las condiciones de cada escena. Gracias a ello, las fotografías nocturnas podrían ganar mayor calidad, mientras que los retratos ofrecerían un efecto de profundidad más natural.

La apuesta de Apple sería fortalecer aún más la experiencia fotográfica, uno de los aspectos que históricamente ha impulsado las ventas de la familia iPhone Pro.

Rumores sobre la cámara del iPhone 18 Pro Max Threads The Apple Hub

Una pantalla más grande y un diseño más limpio

Las filtraciones también señalan ajustes en el tamaño de pantalla.

El iPhone 18 Pro tendría un panel de aproximadamente 6.3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanzaría las 6.9 pulgadas, convirtiéndose en uno de los teléfonos más grandes de la marca.

Además, Apple seguiría trabajando en la reducción de elementos visibles en la parte frontal del dispositivo para ofrecer una experiencia más inmersiva. Algunos analistas incluso apuntan a nuevas modificaciones relacionadas con la Isla Dinámica y los sistemas de reconocimiento facial.

Estas mejoras también representarían mayores costos de fabricación debido a la incorporación de tecnologías más sofisticadas.

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¿Por qué subiría de precio el iPhone 18 Pro Max?

Por un lado, la fabricación de componentes de última generación se ha vuelto más costosa en los últimos años. Los chips avanzados, las pantallas premium y los sensores fotográficos de alta capacidad requieren procesos de producción complejos y materiales especializados.

Por otro lado, Apple también estaría invirtiendo en nuevas funciones de inteligencia artificial que demandan mayor potencia de procesamiento y hardware más avanzado.

La combinación de todos estos elementos provocaría un incremento en los costos de producción que terminaría reflejándose en el precio final para los consumidores.

Este sería el posible precio del iPhone 18 Pro Max en México

Las estimaciones basadas en filtraciones internacionales sugieren que el iPhone 18 Pro Max tendría un precio inicial cercano a los 1,469 euros.

Tomando en cuenta impuestos, costos de importación, tipo de cambio y la estrategia de precios que Apple ha mantenido en México durante los últimos años, el dispositivo podría venderse entre 34 mil y 38 mil pesos en sus versiones básicas.

Sin embargo, los modelos con mayor capacidad de almacenamiento podrían superar sin dificultad la barrera de los 40 mil pesos.

En el caso del iPhone 18 Pro, las proyecciones lo ubican entre 30 mil y 34 mil pesos dependiendo de la configuración elegida.

Rumores sobre la cámara del iPhone 18 Pro Max Threads The Apple Hub

Apple también prepara un modelo aún más caro

Además de los modelos Pro, los rumores indican que Apple trabaja en un teléfono plegable que algunos analistas identifican de manera extraoficial como iPhone Fold o iPhone Ultra.

De confirmarse su lanzamiento, este dispositivo podría convertirse en el producto más costoso de la historia reciente de Apple. Algunas estimaciones señalan que su precio en México podría superar los 50 mil pesos dependiendo de la versión y el almacenamiento disponible.