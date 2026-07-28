¿Qué es y cómo funciona Apple Upgrade? Así podrás estrenar un iPhone o Mac pagando al mes

Comprar un iPhone ya no será la única opción para quienes quieren tener siempre el modelo más reciente.

Apple presentó Apple Upgrade, un programa con el que los usuarios podrán obtener un iPhone, una Mac, un iPad o un Apple Watch mediante pagos mensuales y, al terminar el contrato, decidir si cambian el equipo por uno nuevo, lo compran definitivamente o simplemente lo devuelven.

El servicio comenzó a operar este 28 de julio en Estados Unidos y sustituye al histórico iPhone Upgrade Program, que estuvo disponible durante más de una década. La diferencia es que ahora ya no está limitado al iPhone y también incluye otros dispositivos de la marca.

Desde su anuncio, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios ha sido si este programa llegará a otros países, incluido México.

El nuevo programa de Apple también incluye Mac, iPad y Apple Watch. Captura de Pantalla

¿Qué es Apple Upgrade?

Apple Upgrade funciona como una especie de plan para estrenar dispositivos sin pagar su precio completo desde el primer día.

En lugar de comprar un equipo de contado, el usuario firma un contrato y realiza pagos mensuales durante un periodo determinado.

Cuando ese plazo termina, puede elegir entre tres opciones:

Cambiar el dispositivo por un modelo más reciente C omprar el equipo pagando el monto restante Devolverlo y finalizar el contrato

A diferencia del programa anterior, la iniciativa ya no está enfocada únicamente en el iPhone.

Ahora también participan la mayoría de los modelos de Mac, iPad y Apple Watch, por lo que una misma persona puede acceder a distintos dispositivos bajo este esquema.

Apple desarrolló el programa junto con Klarna, la empresa que se encargará de revisar la solicitud de financiamiento y administrar los pagos mensuales desde su aplicación.

Apple Upgrade permitirá estrenar un iPhone con pagos mensuales. Europa Press

Así funciona el nuevo programa de Apple

El proceso comienza al elegir alguno de los equipos compatibles desde la tienda en línea, la aplicación Apple Store o una tienda física.

Después, Klarna realiza una evaluación crediticia para determinar si el usuario puede acceder al programa.

Apple explica que esta revisión es un “soft check”, por lo que no afecta el historial crediticio del solicitante.

Una vez aprobada la solicitud, el cliente comienza a pagar una mensualidad y puede utilizar el dispositivo normalmente.

Al terminar el contrato, el usuario decide si quiere seguir con el mismo equipo, renovarlo por uno más reciente o devolverlo.

Además, quienes ya tengan un dispositivo Apple podrán entregarlo mediante Apple Trade In, lo que ayuda a reducir el costo de las mensualidades.

Apple Upgrade ya está disponible para usuarios de Estados Unidos. Europa Press

¿Qué productos incluye Apple Upgrade?

Uno de los cambios más importantes es que el programa ya no está limitado al iPhone.

Los usuarios pueden contratar la mayoría de los modelos de:

iPhone

Mac

iPad

Apple Watch

Sin embargo, Apple también confirmó que algunos dispositivos quedaron fuera del programa.

Entre ellos se encuentran el iPhone 16, iPhone 16 Plus, Apple Watch SE, MacBook Neo, Mac mini, el iPad de entrada y el Studio Display.

Los plazos también cambian dependiendo del producto.

Los iPhone y algunos Apple Watch pueden contratarse por 12 o 24 meses, mientras que las Mac y los iPad tienen contratos de hasta 36 meses.

Apple reemplazó el histórico iPhone Upgrade Program por Apple Upgrade. Apple

¿Cuánto cuesta Apple Upgrade?

El precio depende del dispositivo y de la configuración elegida.

De acuerdo con Apple, las mensualidades comienzan desde 11.99 dólares para algunos modelos de iPad y Apple Watch, mientras que ciertos iPhone arrancan alrededor de los 17.99 dólares al mes.

En los equipos más avanzados el costo aumenta. Por ejemplo, un iPhone 17 Pro Max con mayor capacidad de almacenamiento puede superar los 90 dólares mensuales.

Klarna será la empresa encargada de administrar los pagos del programa Apple Upgrade Captura de Pantalla

¿Cuándo llegará Apple Upgrade a México?

Pese a que a más de uno le emociona poder adquirir un producto Apple de esta manera, para México todavía no hay una fecha.

Apple únicamente anunció el lanzamiento de Apple Upgrade para Estados Unidos, donde ya puede contratarse desde las tiendas físicas, la tienda en línea y la aplicación Apple Store.

Hasta el momento, la compañía no ha informado si el programa llegará a México o a otros mercados internacionales, por lo que tampoco existe un calendario para su expansión.