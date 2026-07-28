¿Cada cuánto tiempo debes cambiar tus contraseñas realmente? Lo que recomiendan los expertos

¿Cada cuánto hay que cambiar las contraseñas? Durante años, la recomendación más conocida era hacerlo cada tres meses. Sin embargo, esa regla ya no aplica para todos los casos.

Hoy los especialistas en seguridad digital coinciden en que la frecuencia depende de cómo proteges tus cuentas y de los hábitos que sigues al momento de crear una contraseña.

Más que cambiarla constantemente, lo importante es que sea única, difícil de adivinar y esté acompañada de herramientas adicionales de protección.

Los expertos recomiendan cambiar las contraseñas solo en determinadas situaciones. Canva

No siempre es necesario cambiar las contraseñas cada pocos meses

La forma en la que usamos internet ha cambiado. Hoy es normal tener decenas de cuentas entre redes sociales, plataformas de streaming, tiendas en línea, aplicaciones bancarias y servicios de trabajo.

Recordar una contraseña distinta para cada una puede parecer complicado y, por eso, muchas personas terminan utilizando la misma clave en varios sitios.

Ese hábito sigue siendo uno de los errores más comunes. Si una empresa sufre una filtración de datos y tu contraseña queda expuesta, los ciberdelincuentes suelen probar esa misma clave en otros servicios para comprobar si también funciona allí.

Si utilizas la misma contraseña en varias cuentas, el riesgo aumenta considerablemente.

Por eso, los especialistas explican que una contraseña segura puede mantenerse durante mucho tiempo si cumple con ciertas características: es diferente para cada servicio, combina letras, números y símbolos, y no utiliza datos personales fáciles de descubrir.

Una contraseña segura puede proteger mejor tus cuentas que cambiarla constantemente. Canva

Hay momentos en los que sí debes cambiar una contraseña de inmediato

Aunque no exista un calendario obligatorio para actualizar todas tus contraseñas, hay situaciones en las que hacerlo deja de ser una recomendación y se convierte en una medida de seguridad.

Cuando una empresa informa sobre una filtración

Si el servicio donde tienes una cuenta confirma que sufrió un ataque o una filtración de datos, lo mejor es cambiar la contraseña cuanto antes.

En muchos casos, la información robada termina circulando en internet o es utilizada para intentar ingresar a otras cuentas. Aunque no notes movimientos extraños, actuar rápido puede evitar problemas posteriores.

Usar la misma contraseña en varias cuentas aumenta el riesgo de sufrir un ataque. Canva

Si otra persona conoce tu contraseña

Compartir una contraseña con un familiar, una amistad o un compañero de trabajo puede parecer inofensivo, pero también implica un riesgo.

Aunque exista confianza, siempre es recomendable actualizar la clave cuando otra persona tuvo acceso a ella. Así mantienes el control total sobre tu cuenta.

Después de perder o cambiar de dispositivo

Muchas personas permiten que su celular o computadora recuerden automáticamente las contraseñas para no tener que escribirlas cada vez.

Si el dispositivo se pierde, es robado o crees que alguien pudo acceder a él, lo más recomendable es cambiar primero la contraseña del correo electrónico y después las de las cuentas más importantes.

Las contraseñas fuertes son una de las mejores herramientas para cuidar tu información. Canva

Una contraseña fuerte vale más que una fácil de recordar

Elegir una buena contraseña sigue siendo una de las formas más sencillas de proteger la información personal.

Las combinaciones como 123456, password, fechas de nacimiento o nombres de mascotas continúan apareciendo entre las más utilizadas en todo el mundo. El problema es que también son de las primeras opciones que prueban quienes intentan acceder a cuentas ajenas.

Para reducir ese riesgo, los expertos recomiendan crear claves largas, mezclar distintos tipos de caracteres y evitar cualquier dato relacionado con la vida personal.

Otra herramienta que cada vez gana más popularidad son los administradores de contraseñas, aplicaciones que generan claves complejas y las almacenan de forma segura para que el usuario no tenga que memorizarlas todas.

La autenticación de dos factores puede hacer la diferencia

Además de contar con una contraseña segura, activar la autenticación de dos factores (2FA) es una de las recomendaciones más repetidas por los especialistas en ciberseguridad.

Este sistema añade un paso extra antes de iniciar sesión. Después de escribir la contraseña, el usuario debe confirmar su identidad mediante un código enviado al teléfono, una aplicación de autenticación o una llave de seguridad.

Así, incluso si alguien descubre la contraseña, todavía necesitará esa segunda verificación para entrar a la cuenta.

Actualmente, servicios como Google, Apple, Microsoft, Meta y la mayoría de las aplicaciones bancarias ofrecen esta función de manera gratuita.

La autenticación de dos factores añade una capa extra de seguridad a tus cuentas. Canva

Cinco hábitos que ayudan a proteger mejor tus cuentas

No hace falta ser un experto en tecnología para mejorar la seguridad de tus cuentas. Adoptar algunos hábitos puede marcar una diferencia importante:

Utiliza una contraseña diferente para cada cuenta.

Evita nombres, fechas de nacimiento y otros datos personales.

No compartas tus contraseñas con otras personas.

Activa la autenticación de dos factores siempre que esté disponible.

Utiliza un administrador de contraseñas para generar y guardar claves seguras.

No existe una fecha exacta para cambiar todas las contraseñas. Lo más importante es prestar atención a las situaciones de riesgo, utilizar claves diferentes para cada servicio y aprovechar las herramientas de seguridad disponibles.