Apple aumenta los precios de Apple Music y Apple One en México; así quedan ahora

Aunque hace algunos meses Apple se burlaba del aumento de precios de otras plataformas de streaming musical su posteo envejeció muy mal. La firma tecnológica anunció aumentos de precios en México de sus servicios tanto de Apple Music como de Apple One.

Este ajuste representa el tercer incremento tarifario en territorio mexicano en los últimos cuatro años, responde al encarecimiento global en los costos de las licencias musicales que la compañía tecnológica debe abonar a los sellos discográficos y creadores de contenido. Aunque la firma de Cupertino actualizó su sitio web de forma silenciosa, los nuevos costos ya entraron en vigor y se verán reflejados en los suscriptores en su próximo corte.

¿Cuánto cuesta Apple Music en México? Nuevas tarifas vigentes desde julio del 2026

El aumento de precios se ha dado en todos los planes de la compañía y van desde los seis hasta los 40 pesos dependiendo el plan seleccionado:

Plan Estudiante: Sube de 69 a 75 pesos al mes (Aumento de 6 pesos).

Sube de 69 a (Aumento de 6 pesos). Plan Individual: Pasa de 129 a 139 pesos al mes (Aumento de 10 pesos).

Pasa de 129 a (Aumento de 10 pesos). Plan Familiar: Se eleva de 199 a 239 pesos al mes (Aumento de 40 pesos)

Nuevos precios para Apple One en México desde julio de 2026

Pero no solo Apple Music encareció también lo hizo el sistema Apple One que agrupa diferentes servicios como Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ y el almacenamiento de iCloud también cambió de precio.

Los costos quedaron de la siguiente manera:

Apple One Individual: 249 pesos al mes incluyendo 50 GB de iCloud.

incluyendo 50 GB de iCloud. Apple One Familiar: 359 pesos al mes incluyendo 200 GB en iCloud. Anteriormente costaba 329 pesos al mes.

incluyendo 200 GB en iCloud. Anteriormente costaba 329 pesos al mes. Apple One Premium: 529 pesos al mes con 2 TB en iCloud cuando antes costaba 499 pesos.

En todos los casos Apple no envió ningún correo previo a los usuarios y solo aparecieron actualizados en el sitio web. Hasta ahora los usuarios han señalado que no han recibido comunicación por parte de la empresa.