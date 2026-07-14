Cómo instalar GRATIS la versión beta de iOS 27 en tu iPhone paso a paso

Los usuarios de iPhone que quieran conocer las novedades de iOS 27 ya pueden hacerlo gracias a la llegada de la beta pública. Esta versión permite probar con anticipación las nuevas funciones del sistema operativo, aunque todavía se encuentra en desarrollo, por lo que Apple advierte que pueden presentarse algunos errores durante su uso.

Cómo instalar la beta pública de iOS 27

Para descargar la beta pública no es necesario ser desarrollador. Cualquier persona con un iPhone compatible puede acceder al programa de pruebas de Apple y seguir unos sencillos pasos para comenzar la instalación.

Reuters

El procedimiento es el siguiente:

Desde Safari, entra al sitio del programa Beta de Apple e inicia sesión con tu cuenta de Apple.

Acepta los términos y condiciones del programa.

Abre Configuración en el iPhone.

Entra en General.

Selecciona Actualización de software.

Toca Actualizaciones beta.

Elige iOS 27 Public Beta.

Regresa a la pantalla anterior y espera a que aparezca la actualización.

Presiona Descargar e instalar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Apple

El tiempo de instalación puede variar entre 30 minutos y una hora, dependiendo del modelo del iPhone, la velocidad de la conexión a internet y la demanda que tengan los servidores de Apple.

¿Qué debes hacer antes de instalar iOS 27?

Antes de actualizar el sistema operativo conviene crear una copia de seguridad completa del dispositivo. Apple recomienda realizar este respaldo en una computadora mediante Finder (Mac) o iTunes (Windows), ya que resulta más útil si en algún momento deseas volver a iOS 26.

También hay que tener presente que una beta no es la versión final del sistema. Por ello, es posible encontrar fallas ocasionales, aplicaciones que no funcionen correctamente o un consumo de batería mayor al habitual.

¿Qué pasa después de instalar la beta de iOS 27?

Una vez instalada la beta pública, Apple seguirá liberando nuevas versiones con correcciones y mejoras. Estas actualizaciones suelen llegar cada una o dos semanas y, conforme se acerca el lanzamiento oficial, la frecuencia puede aumentar.

Mantener el iPhone actualizado es importante para recibir las correcciones de errores que Apple vaya implementando durante el periodo de pruebas.

¿Se puede volver a iOS 26?

Si la experiencia con la beta no resulta satisfactoria, desactivar las actualizaciones beta no hará que el teléfono regrese automáticamente a iOS 26.

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La única forma de volver a la versión anterior es restaurar completamente el iPhone desde una computadora utilizando la copia de seguridad realizada antes de instalar la beta.

¿Qué iPhone son compatibles?

La beta pública de iOS 27 puede instalarse en los modelos compatibles con este sistema operativo, es decir, desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación en adelante.

En cambio, las funciones relacionadas con Apple Intelligence y la nueva experiencia de Siri solo estarán disponibles en los modelos de iPhone compatibles con estas herramientas de inteligencia artificial.