BYD impulsa su expansión en México con la inauguración de BYD Universidad

La evolución del mercado automotriz en México ha impulsado a las marcas a ampliar su presencia física para ofrecer experiencias más cercanas a los consumidores.

En ese contexto, BYD da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la inauguración de BYD Universidad, un showroom ubicado al sur de la Ciudad de México que busca acercar su propuesta de movilidad de nuevas energías a una de las zonas con mayor dinamismo de la capital.

La apertura de este espacio representa mucho más que una nueva agencia. Refleja la consolidación de una estrategia enfocada en fortalecer la relación con los clientes mediante una red comercial cada vez más amplia, respaldada por infraestructura de servicio y atención especializada.

Con ello, la compañía continúa expandiendo un modelo que privilegia la confianza, la cercanía y una experiencia integral antes, durante y después de la compra.

Actualmente, BYD cuenta con más de 100 agencias distribuidas en todo el país, además de una amplia red de talleres de servicio que permiten brindar soporte a los propietarios de sus vehículos. Esta cobertura responde al crecimiento que ha registrado el mercado de vehículos de nuevas energías y a una demanda cada vez mayor por soluciones de movilidad más eficientes e innovadoras.

Una ubicación estratégica para acercar la innovación

El sur de la Ciudad de México se ha convertido en una región clave para el desarrollo comercial y tecnológico. Su crecimiento urbano, el perfil de sus consumidores y el interés por alternativas de movilidad más sustentables convierten a esta zona en un punto estratégico para la expansión de marcas que buscan liderar la transformación del sector automotriz.

Con esta visión la nueva agencia en Universidad, un showroom diseñado para que los visitantes puedan conocer de primera mano el portafolio completo de vehículos de la marca. El espacio también permitirá realizar pruebas de manejo, recibir asesoría personalizada y conocer las tecnologías que distinguen a la firma en materia de electrificación y nuevas energías.

La experiencia busca ir más allá de la exhibición de vehículos. El objetivo es generar un punto de contacto donde los clientes puedan resolver dudas, comparar opciones y familiarizarse con las innovaciones que están redefiniendo la movilidad tanto en México como en distintos mercados internacionales.

Expansión que fortalece la presencia de BYD en México

La inauguración en Universidad forma parte de una estrategia nacional enfocada en consolidar la presencia de la marca mediante una red de distribución robusta y una atención cada vez más cercana. Este crecimiento responde al interés de ofrecer una experiencia consistente para los usuarios, independientemente de la ciudad donde se encuentren.

Además de ampliar su cobertura comercial, la compañía busca fortalecer la confianza del consumidor al ofrecer respaldo técnico, asesoría especializada y una infraestructura preparada para atender las necesidades del mercado de vehículos de nuevas energías.

Con la apertura de este nuevo showroom, BYD reafirma su apuesta por México como un mercado estratégico para su desarrollo. La combinación de innovación, cobertura nacional y una experiencia enfocada en el cliente consolida el crecimiento de la marca y fortalece su posicionamiento dentro de un segmento que continúa evolucionando a gran velocidad.