PlayStation Plus confirma su primer juego gratis de agosto 2026; ¿cuál es?

PlayStation Plus ya tiene su primer juego confirmado para agosto de 2026. Se trata de Big Walk, una aventura cooperativa multijugador desarrollada por House House, el estudio detrás de Untitled Goose Game, y publicada por Panic.

El título llegará el 4 de agosto de 2026 a PlayStation 5 y estará disponible desde ese mismo día para suscriptores de PlayStation Plus, lo que lo convierte en uno de los lanzamientos de día uno del servicio de Sony. La fecha también aparece en la página oficial del juego para PS5.

Aunque Xbox Game Pass suele asociarse más con estrenos simultáneos dentro de su catálogo, PlayStation Plus también ha sumado algunos lanzamientos desde el primer día, aunque de forma más selectiva. En el caso de Big Walk, el juego encaja con la estrategia de Sony de incluir proyectos independientes y lanzamientos de terceros dentro de su servicio.

¿Qué es Big Walk?

Big Walk es una aventura cooperativa centrada en la exploración, las conversaciones entre amigos y los momentos inesperados que surgen cuando varias personas recorren un mundo abierto al mismo tiempo.

El juego está desarrollado por House House, estudio australiano que ganó reconocimiento internacional con Untitled Goose Game, una propuesta de humor y caos que se volvió viral por poner a los jugadores en el papel de un ganso problemático.

Big Walk, el primer juego de agosto anunciado por PlayStation Plus Especial

En Big Walk, la idea cambia de escala. En lugar de una experiencia solitaria, el juego apuesta por la convivencia entre jugadores, los retos cooperativos y la comunicación como parte central de la aventura.

Chat de voz por proximidad y hasta 12 jugadores

Una de las principales mecánicas de Big Walk será el chat de voz por proximidad. Esto significa que las voces de otros jugadores cambiarán según la distancia dentro del mundo del juego: podrán escucharse más lejos, con eco en ciertos espacios o de forma distinta a través de walkie-talkies.

El título permitirá partidas con amigos y sesiones de hasta 12 jugadores, de acuerdo con información compartida por el estudio y su publisher. La propuesta busca apoyarse en el caos social, la exploración y los misterios que los usuarios descubran en conjunto.

Además de PlayStation 5, Big Walk también llegará a Nintendo Switch 2 y PC el mismo 4 de agosto.

Primer juego confirmado de PS Plus para agosto

Por ahora, Big Walk es el primer juego confirmado para PlayStation Plus en agosto de 2026. La lista completa de títulos mensuales todavía no ha sido revelada por Sony, por lo que los demás juegos de PS Plus Essential deberán anunciarse más adelante.

Big Walk Especial

Medios especializados esperan que el anuncio completo ocurra antes del inicio del mes, como suele pasar con la selección mensual del servicio. Hasta entonces, Big Walk queda como el nombre asegurado para quienes tengan una suscripción activa.

Otro juego llegará a PS Plus Extra

Además de Big Walk en Essential, también se ha reportado que Onimusha: Dawn of Dreams se incorporará al catálogo de PlayStation Plus Extra a mediados de agosto de 2026. Esto ampliaría la oferta del mes para los usuarios de niveles superiores del servicio.

Con Big Walk, PlayStation Plus abre agosto con una propuesta distinta a los grandes lanzamientos de acción o mundos abiertos tradicionales. Su atractivo estará en jugar con amigos, explorar sin tanta presión y dejar que las situaciones raras aparezcan por sí solas.