Xbox se caen servidores hoy 27 de julio 2026: reportan fallas para iniciar sesión y abrir juegos

Xbox presentó problemas en sus servicios desde la noche del domingo 26 de julio y las fallas continuaron durante la mañana de este lunes 27 de julio de 2026. Jugadores de distintas partes del mundo reportaron dificultades para iniciar sesión, consultar su biblioteca y abrir algunos títulos.

Las quejas comenzaron a multiplicarse tanto en redes sociales como en plataformas que monitorean el funcionamiento de servicios digitales. Ante el aumento de reportes, el soporte de la compañía confirmó que sus ingenieros ya investigan lo ocurrido.

Xbox Redes Sociales

¿Qué pasó con Xbox hoy 27 de julio de 2026?

Según la información disponible en Downdetector, los avisos de fallas aumentaron después de las 22:00 horas del domingo, tiempo del centro de México. Los inconvenientes permanecieron durante las primeras horas del lunes.

Entre las afectaciones registradas, el 48 por ciento de los usuarios indicó que no podía iniciar juegos o aplicaciones desde su consola. Otro 29 por ciento señaló dificultades para conectarse con los servidores de Microsoft, mientras que un 14 por ciento reportó problemas durante el desarrollo de los juegos.

Captura de pantalla

Debido a esta interrupción, algunos jugadores tampoco pudieron acceder a su colección digital, descargar títulos previamente adquiridos o utilizar correctamente juegos retrocompatibles. Incluso se mencionaron errores con ciertos videojuegos físicos que necesitan conectarse a los servidores.

Xbox confirma fallas en sus servicios

Luego de varias horas de quejas, Xbox Support reconoció públicamente que existían problemas relacionados con el inicio de sesión, la biblioteca y la ejecución de juegos.

"Solo verificando el estado de la biblioteca de juegos, el inicio de sesión y el problema de lanzamiento de juegos. Sabemos que esto lleva un tiempo ocurriendo y apreciamos tu paciencia mientras nuestros equipos siguen trabajando en ello. Consulta las actualizaciones en support.xbox.com", se lee en un mensaje en X.

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La publicación original en inglés también explicó que el personal de Xbox se encontraba trabajando para reducir las afectaciones:

"Somos conscientes de que algunos usuarios están experimentando errores al intentar iniciar sesión, ver su biblioteca de juegos o iniciar juegos. Nuestros ingenieros están trabajando activamente para mitigar el problema. Para recibir actualizaciones, síguenos aquí o visita support.xbox.com".

¿Cuáles son las fallas de Xbox?

A partir de los testimonios de los jugadores y la información proporcionada por el soporte de Xbox, los principales problemas son:

Errores al iniciar sesión en Xbox Network.

Dificultades para consultar la biblioteca de juegos.

Imposibilidad de abrir o ejecutar títulos digitales.

Fallas al descargar juegos comprados anteriormente.

Problemas para utilizar algunos juegos retrocompatibles.

Errores al ejecutar títulos que necesitan conectarse a los servidores.

Xbox Foto: Canva

Algunas personas aseguraron en redes sociales que reiniciaron sus consolas e incluso restauraron los valores de fábrica con la intención de recuperar el acceso. Sin embargo, estas acciones no solucionaron el problema, ya que la falla estaría relacionada con los servicios de Xbox y no con los dispositivos.

¿Cuándo volverán a funcionar los servicios de Xbox?

Hasta ahora, Microsoft no ha revelado la causa de la interrupción ni ha proporcionado un horario estimado para el restablecimiento completo de sus servicios.

Para revisar los avances, los usuarios pueden consultar la página oficial Estado de Xbox, donde se muestra el funcionamiento de cada servicio. También es posible solicitar ayuda mediante Soporte Xbox o intentar enviar un reporte desde la aplicación gratuita Informar un problema de Xbox.