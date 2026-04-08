La misión Artemis II no solo avanza en su recorrido por el espacio, también lo hace con música de fondo. La NASA compartió la playlist oficial que acompaña a la tripulación durante su viaje, ofreciendo una mirada distinta a la experiencia de los astronautas mientras orbitan la Luna.

Desde el 1 de abril, los integrantes de Artemis II despegaron a bordo de la nave Orión con el objetivo de realizar un sobrevuelo lunar, una de las fases clave del programa que busca llevar nuevamente a humanos al satélite natural. El momento más esperado llegó el 6 de abril, cuando lograron completar esa maniobra.

En medio de esa misión, la música se convirtió en parte del día a día en el espacio.

¡Buenos días, alegría! Estas son las canciones que escucha Artemis II al despertar Reuters

La playlist de Artemis II: música para el viaje espacial al despertar

A través de redes sociales, la NASA dio a conocer la lista titulada “Artemis II Wake-Up Songs”, una selección de temas que la tripulación utiliza para acompañar su rutina en órbita.

La playlist de Artemis II incluye canciones de distintos estilos, desde pop hasta alternativas más relajadas, reflejando una mezcla pensada para distintos momentos del día.

Entre los nombres más reconocidos aparece John Legend, junto a otros artistas que completan una lista breve pero variada.

Estas son las canciones que forman parte de la playlist de Artemis II:

Sleepyhead – Young & Sick

Young & Sick Green Light (feat. André 3000) – John Legend

John Legend In a Daydream – Freddy Jones Band

Freddy Jones Band Pink Pony Club – Chappell Roan

Chappell Roan Working Class Heroes (Work) – CeeLo Green

– CeeLo Green Good Morning – Mandisa y TobyMac

Mandisa y TobyMac Tokyo Drifting – Glass Animals y Denzel Curry

¡Buenos días, alegría! Estas son las canciones que escucha Artemis II al despertar Captura de pantalla

Música en el espacio: más que entretenimiento

No es la primera vez que la NASA incorpora música en sus misiones, pero cada nueva expedición suma detalles sobre cómo los astronautas viven su experiencia fuera del planeta.

En el caso de Artemis II, estas canciones funcionan como parte de las llamadas wake-up songs, temas que se utilizan para iniciar actividades o marcar momentos específicos del día. Es una práctica que la agencia ha mantenido desde hace décadas, adaptándola a cada misión y tripulación.

La presencia de música en el espacio también responde a un aspecto más personal: ayuda a mantener el bienestar emocional, especialmente en entornos donde el aislamiento y la distancia con la Tierra son factores constantes.

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Artemis II y su paso por la Luna

La misión Artemis II forma parte del programa con el que la NASA busca regresar a la Luna después de más de medio siglo. A diferencia de misiones anteriores, esta no contempla un alunizaje, pero sí representa un paso clave para validar sistemas y operaciones.

El sobrevuelo realizado el 6 de abril marca uno de los momentos más relevantes del viaje, al demostrar la capacidad de la nave Orión para transportar astronautas más allá de la órbita terrestre.

Durante este trayecto, la tripulación no solo se enfoca en tareas técnicas, también documenta su experiencia, comparte imágenes y, como se ha visto, integra elementos cotidianos como la música.

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¿Cuándo regresa Artemis II a la Tierra?

De acuerdo con la NASA, la misión tiene una duración aproximada de 10 días, por lo que el regreso de Artemis II está previsto para el 10 de abril.

Aunque el horario puede ajustarse dependiendo de condiciones específicas del viaje, la estimación apunta a que la nave complete su retorno alrededor de las 20:00 horas.

Mientras tanto, la misión continúa su recorrido con una combinación poco habitual: tecnología de alto nivel, objetivos científicos y una playlist que acompaña cada momento del viaje.