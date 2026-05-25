Unión Europea alista sanción histórica contra Google por prácticas antimonopolio

Por Christoph Steitz e Inti Landauro

La Unión Europea tiene previsto imponer a Google, filial de Alphabet GOOGL.O, una multa de varios cientos de millones de euros en el marco de una investigación antimonopolio, informó el periódico alemán Handelsblatt, citando fuentes de la Comisión.

La decisión está a punto de completarse y se espera que se anuncie oficialmente antes de las vacaciones de verano en el hemisferio norte, según el periódico, que añade que sería la multa más elevada que la UE haya impuesto por una infracción de la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA).

La investigación, que se inició oficialmente en marzo de 2025, se centra en la preocupación de que Google favorezca sus propios servicios en los resultados de búsqueda y tiene por objeto garantizar que el motor de búsqueda más popular del mundo cumpla la normativa local.

Ni la Comisión Europea ni Google hicieron declaraciones de inmediato.

A principios de este mes, la Comisión Europea afirmó que había concedido a Google un poco más de tiempo para disipar las preocupaciones, después de que una propuesta anterior de la empresa resultó insuficiente.