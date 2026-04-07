Misión Artemis II: así luce la Luna en las nuevas fotos de la NASA

Las redes sociales estallaron cuando la NASA publicó imágenes nunca antes vistas de la Luna, captadas durante el reciente sobrevuelo de la misión Artemis II.

Las fotos muestran detalles impresionantes del satélite natural, incluyendo un fenómeno visual que cautivó a miles con la llamada “puesta de la Tierra”, donde nuestro planeta aparece en el horizonte lunar, así como un eclipse solar visto desde el espacio profundo.

Estas imágenes no solo tienen valor estético, sino también científico, ya que permitirán a expertos analizar la superficie lunar con mayor precisión y preparar futuras misiones.

Puesta de la Tierra NASA

Un momento histórico en la exploración espacial

El sobrevuelo lunar, realizado el pasado 6 de abril, marca un paso crucial en el programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente a humanos a la Luna y, eventualmente, a Marte.

Durante este recorrido, la nave Orion alcanzó una distancia de más de 36 mil millas del satélite y más de 236 mil millas de la Tierra, posicionándose en un punto estratégico para recopilar información clave.

A medida que la nave abandona la influencia gravitacional de la Luna, los sistemas de a bordo comienzan a ajustarse para el viaje de regreso, en una fase igual de importante que la ida.

La tripulación detrás de Artemis II

La misión está integrada por astronautas experimentados que representan un esfuerzo internacional:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

El equipo ha compartido detalles de su experiencia, desde la rutina diaria hasta momentos más personales, como despertar al ritmo de música mientras orbitaban en el espacio profundo, una imagen que acerca la misión al público general.

Tripulación de Artemis II vio ‘Proyecto Hail Mary' Sony Pictures

Comunicación en órbita

Uno de los momentos más esperados fue el enlace con la Estación Espacial Internacional. Durante la misión, los tripulantes de Artemis II sostendrán una conversación con astronautas que actualmente se encuentran en la estación, intercambiando impresiones sobre la vida en el espacio.

Entre los participantes destacan Jessica Meir, Jack Hathaway, Chris Williams y Sophie Adenot, quienes forman parte de una misión paralela en órbita terrestre.

Artemis II Foto: Canva / Ilustrativa

Ciencia en tiempo real

Antes de alejarse por completo de la Luna, la tripulación realizó una sesión informativa con científicos en la Tierra. El objetivo fue recopilar observaciones directas del sobrevuelo mientras la experiencia aún estaba fresca.

Los datos obtenidos servirán para mejorar futuras misiones, optimizar tecnologías y comprender mejor las condiciones del entorno lunar.

Además, estas observaciones humanas complementan la información obtenida por sensores y sistemas automatizados, aportando una perspectiva única.

Foto de la Luna con la misión Artemis II de la NASA. NASA

Preparativos para el regreso

Tras completar sus actividades científicas, los astronautas comenzaron periodos de descanso escalonados, esenciales para mantener el rendimiento durante el regreso.

La nave Orion ejecutará varias maniobras de corrección de trayectoria, comenzando con el encendido de propulsores que ajustará su ruta hacia la Tierra.

Estas maniobras son clave para garantizar un retorno seguro, afinando cada detalle del trayecto.

Impresionante foto de la Tierra ocultándose desde el lado oculto de la Luna Reuters

Artemis II: el futuro de la exploración

La misión Artemis II representa mucho más que un sobrevuelo lunar. Es un ensayo fundamental para futuras misiones tripuladas que buscarán establecer presencia humana sostenida en la Luna.

Las fotos compartidas por la NASA no solo despiertan asombro, sino que también simbolizan el avance de la humanidad hacia nuevos horizontes.

Cada foto, cada dato y cada experiencia de la tripulación forman parte de un esfuerzo global por entender mejor el universo y preparar el camino para las próximas generaciones de exploradores.

Artemis II: Primera foto de la Tierra desde el lado oculto de la Luna Reuters

El impacto de Artemis II va más allá del ámbito científico. Millones de personas han seguido la misión en tiempo real, demostrando que la exploración espacial sigue siendo una fuente de inspiración global.

Con nuevas fotos de la Luna y avances tecnológicos sin precedentes, esta misión confirma que el regreso humano al satélite natural no es solo un sueño… sino una realidad cada vez más cercana.

AAAT*