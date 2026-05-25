CEUPE conecta talento internacional, empresa e IA en Madrid

CEUPE celebró la pasada semana una nueva edición de su Semana Internacional de Madrid , una cita académica y profesional que reunió a centenares de asistentes y volvió a convertir la capital en un punto de encuentro entre formación, empresa y talento internacional. Durante cinco días, el alumnado participó en diferentes eventos diseñados para abordar algunos de los grandes retos que hoy atraviesan el mundo profesional: el impacto de la inteligencia artificial, la transformación del liderazgo, la comunicación estratégica, la gestión del talento y la internacionalización empresarial.

La gran cita, celebrada del 18 al 22 de mayo, combinó 9 ponencias, 3 mesas redondas, 2 visitas a empresas y distintas actividades culturales por la ciudad. Una agenda que permitió trasladar el aprendizaje más allá del aula y conectar la experiencia formativa con entornos profesionales, conversaciones reales y espacios de intercambio entre estudiantes, docentes y expertos.

Inteligencia artificial, talento y liderazgo

Uno de los grandes ejes de esta edición fue la inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial. La programación incluyó sesiones como "¿Te fías de la IA?", impartida por Víctor Magariño Peñalba; "No quieras que la IA venda por ti", de Nimrod Puente Luis; "IA aplicada. De la oportunidad a la decisión", de Ángel Encinar Luengo; y "La IA está avanzando más rápido de lo que cuentan", a cargo de José Antonio Lozano de Paz.

Lejos de plantear la IA como una tendencia abstracta, las ponencias abordaron su impacto en la toma de decisiones, la estrategia comercial, la automatización, la productividad y la transformación de los perfiles profesionales. La pregunta de fondo fue clara: cómo aprovechar la tecnología sin perder criterio, visión humana ni capacidad de liderazgo.

La gestión del talento también ocupó un lugar central en la semana. La mesa redonda "La paradoja del talento: por qué las empresas no encuentran los profesionales que necesitan" abrió el debate sobre uno de los grandes desafíos del mercado laboral actual: la distancia entre las competencias que demandan las organizaciones y los perfiles disponibles.

Comunicación, propósito y estrategia empresarial

La Semana Internacional también reservó espacio para el desarrollo profesional desde una perspectiva más humana y estratégica. Teresa Vila Pedraza impartió la ponencia "Desbloquea el potencial: el mapa integral para profesionales de alto impacto", centrada en la toma de decisiones, la construcción de carrera y el desarrollo de habilidades con propósito.

Por su parte, Silvia Agustín Subiñas abordó en "Conócete, comunica, ¡triunfa!" la importancia del autoconocimiento y la comunicación como herramientas para conectar, persuadir y generar confianza en entornos profesionales cada vez más exigentes.

El liderazgo fue otro de los temas clave de la programación, con la intervención de Francisco Santos Villaron y su ponencia "Liderazgo disruptivo: creando el futuro hoy", orientada a reflexionar sobre la innovación, la audacia y la capacidad de las organizaciones para anticiparse al cambio.

Una cita que consolida a CEUPE como referente internacional formativo

Además de la programación académica, el encuentro incorporó visitas a empresas y actividades culturales por Madrid, reforzando el carácter experiencial de la Semana Internacional.

"La Semana Internacional de Madrid permite convertir la formación online en una experiencia presencial, compartida y profundamente conectada con la realidad profesional. Es un espacio para aprender, pero también para conversar, contrastar ideas y construir comunidad internacional", ha señalado Jaime Martín, director de Comunicación de EDUCA EDTECH Group, ecosistema empresarial en el que se engloba CEUPE.