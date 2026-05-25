La encíclica digital del Papa, condicionante para regular la IA

La Ciudad del Vaticano ha dejado de ser únicamente un epicentro de fe para convertirse en el regulador moral más influyente de la era digital. Bajo el pontificado de Leo XIV, la Iglesia Católica no sólo observa la evolución tecnológica, sino que ha decidido intervenir directamente en la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA). Al recuperar la herencia social de su predecesor de finales del siglo XIX, el Papa León XIII, el actual Pontífice ha trazado una línea roja: la tecnología debe servir a la humanidad, o enfrentará la condena de una institución que habla para mil 400 millones de personas.

“La postura moral del Papa Leo XIV sobre la IA podría fomentar una supervisión mucho mayor, ya que su mensaje resuena no solo en las iglesias, sino en las juntas directivas y los organismos reguladores internacionales”, advierte Darrell M. West, investigador sénior de Estudios de Gobernanza del Brookings Institution. Para el experto, la autoridad del Vaticano está llenando un vacío ético que los gobiernos, atrapados en procesos burocráticos, no han logrado mitigar frente a la velocidad de la innovación privada.

La elección del nombre no es un gesto menor en la semiótica vaticana. Al asumir como Leo XIV, el Pontífice se vincula directamente con León XIII, el autor de la Rerum Novarum en 1891, quien defendió los derechos de los trabajadores durante la Revolución Industrial. El documento de Brookings subraya que “al igual que León XIII abordó los excesos del capitalismo industrial, Leo XIV está centrando su atención en los riesgos de una economía impulsada por algoritmos que ignora la dignidad humana”.

Esta nueva "encíclica digital" pone especial énfasis en la justicia y la equidad dentro de las operaciones algorítmicas, un terreno donde las cajas negras y los sesgos han generado exclusión. “El Papa está pidiendo una 'algorética', un marco donde la transparencia no sea una opción técnica, sino un imperativo moral para garantizar que nadie sea discriminado por un código”, explica West en el estudio del Centro para la Innovación Tecnológica (CTI).

El impacto de este discurso se mide en la capacidad de movilización global que posee la Santa Sede, especialmente en el Sur Global, donde la implementación de la IA suele ser más extractiva que colaborativa. Según el análisis de Brookings, “el alcance del Papa es único porque puede ejercer presión reputacional sobre las grandes tecnológicas, obligándolas a rendir cuentas ante una audiencia que trasciende las fronteras nacionales y las leyes locales”.

Para Leo XIV, el derecho de los trabajadores es el pilar central de su crítica al modelo actual de Silicon Valley. La preocupación radica en cómo la automatización desmedida puede erosionar la base de la sociedad moderna. “La defensa que hace el Papa de los trabajadores en la era de la IA es una extensión directa de la lucha contra la explotación laboral del siglo XIX, adaptada a una realidad donde el algoritmo es el nuevo capataz”, sentencia West.

La defensa que hace el Papa de los trabajadores en la era de la IA es una extensión directa de la lucha contra la explotación laboral del siglo XIX, adaptada a una realidad donde el algoritmo es el nuevo capataz.”

Darrell M. West

Investigador sénior de Estudios de Gobernanza del Brookings Institution

Sin corazón

La Iglesia ha dejado claro que no se tentará el corazón para pronunciarse contra aquellos que violen las doctrinas morales en nombre de la eficiencia financiera.

El informe de Vatican News destaca que “el Santo Padre ha sido enfático en que la tecnología debe ser evaluada por su impacto en los más vulnerables, y que el Vaticano no dudará en denunciar las prácticas que deshumanicen el trabajo o concentren el poder de forma injusta”.

En este escenario, la "gobernanza del alma" se cruza con la gestión pública efectiva. Darrell M. West sostiene que “las instituciones internacionales están observando la postura del Vaticano como una hoja de ruta para crear regulaciones que no solo sean técnicas, sino profundamente humanas y equitativas”. La presión del Papa busca evitar que la brecha digital se convierta en una fractura social irreversible.

La advertencia está sobre la mesa de los desarrolladores y los legisladores por igual: el código no es neutral y su diseño tiene consecuencias eternas. “La verdadera prueba para la IA no será su capacidad de procesamiento, sino su capacidad para respetar la dignidad de cada persona, un principio que el Papa Leo XIV está dispuesto a defender frente a cualquier gigante tecnológico”, concluye el análisis del Brookings Institute.

El Vaticano ha comprendido que en el siglo XXI, el poder no solo se ejerce desde el púlpito, sino desde la capacidad de auditar los sistemas que deciden el futuro del empleo, la privacidad y la justicia social. La era de la IA ha encontrado a su crítico más formidable en una institución milenaria que, una vez más, se posiciona como el último baluarte de lo humano frente a la máquina.