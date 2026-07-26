God of War Laufey ya tiene fecha de lanzamiento: ¿cuándo llegará a PS5?

God of War Laufey finalmente tiene fecha de lanzamiento. Durante la San Diego Comic-Con 2026 se anunció que el nuevo videojuego de Santa Monica Studio estará disponible el 16 de febrero de 2027 para PlayStation 5.

Con esta revelación terminaron las especulaciones sobre cuándo llegaría una de las próximas entregas de la popular franquicia. Además, se confirmó que el título contará con una edición física, aunque todavía no se han dado a conocer los detalles de la preventa.

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¿Cuándo se estrena God of War Laufey?

Los jugadores podrán disfrutar God of War Laufey a partir del 16 de febrero de 2027. Por ahora, el lanzamiento está anunciado únicamente para PlayStation 5 y no se ha informado si posteriormente llegará a otras plataformas.

La fecha fue presentada durante un panel de la San Diego Comic-Con 2026 dedicado al futuro de la saga. En el evento también se mostraron nuevos detalles del juego y un gameplay de más de 20 minutos.

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¿De qué trata God of War Laufey?

A diferencia de otras entregas, esta aventura tendrá como protagonista a Laufey, también conocida como Faye, esposa de Kratos y madre de Atreus. La guerrera deberá atravesar un sitio misterioso dominado por una peligrosa magia para proteger a su familia.

Los acontecimientos ocurrirán después de lo visto en God of War de 2018. La historia llevará a Faye hasta el Todotiempo, conocido también como Everywhen, una especie de más allá caótico habitado por dioses que luchan por obtener el poder.

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Para regresar con Kratos y Atreus, la protagonista tendrá que superar distintos peligros y enfrentarse a deidades relacionadas con varias mitologías. Entre las figuras mencionadas se encuentra Sekhmet, perteneciente a la cultura egipcia.

God of War Laufey estará conectado con el próximo juego de Kratos

Otro de los anuncios importantes de la Comic-Con fue que God of War Laufey servirá como un puente entre el pasado y el futuro de la franquicia. Su historia estará relacionada directamente con el nuevo videojuego protagonizado por Kratos en el que trabaja Cory Barlog.

Hasta el momento no se han compartido demasiados detalles sobre esa conexión. Sin embargo, la información presentada indica que los acontecimientos vividos por Faye serán importantes para comprender la siguiente etapa de la saga.

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La nueva entrega también recuperará algunas de las mecánicas más conocidas de God of War, aunque incorporará elementos relacionados con las habilidades y el estilo de combate de Laufey.

¿Cuánto costará God of War Laufey?

El precio oficial de God of War Laufey todavía no ha sido anunciado. Tampoco se conocen las diferentes ediciones que podrían ponerse a la venta ni el contenido adicional que incluiría cada una.

Debido al precio habitual de los estrenos para PlayStation 5, se estima que la edición estándar podría rondar los mil 300 pesos mexicanos. No obstante, será necesario esperar la confirmación de PlayStation antes de conocer su costo definitivo.

Por ahora, lo confirmado es que God of War Laufey llegará a PS5 el 16 de febrero de 2027 y contará con una versión física. También se espera que en los próximos meses se revelen nuevos avances, información sobre la preventa y más detalles de su conexión con el siguiente juego de Kratos.