iOS 26.5: novedades, nuevos fondos de pantalla y mejoras llegan al iPhone

iOS 26.5 llega como una actualización que pone el foco en mejorar la experiencia diaria del usuario sin cambiar por completo el sistema del iPhone. Esta versión incorpora ajustes que, aunque pueden parecer pequeños a simple vista, tienen un impacto directo en la forma en que se usa el dispositivo todos los días, desde la personalización hasta la seguridad.

A lo largo de los últimos meses, los usuarios esperaban mejoras que hicieran más práctico el uso del sistema operativo. Con esta nueva versión, Apple responde con cambios enfocados en lo funcional, integrando nuevas opciones de conectividad, mejoras visuales y herramientas que buscan hacer más sencillo el uso del iPhone en distintos contextos.

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¿Cuáles son las novedades de iOS 26.5?

Un diseño renovado con fondos dinámicos

Una de las novedades más llamativas de iOS 26.5 es la incorporación de nuevos fondos de pantalla dinámicos. Estos no solo cambian la apariencia del dispositivo, sino que reaccionan cuando el usuario interactúa con la pantalla o desbloquea el iPhone, generando una experiencia visual más atractiva.

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Dentro de esta actualización también se incluye una colección especial de fondos inspirados en el orgullo, algo que Apple suele integrar en ciertas versiones. En total, hay 11 variantes diferentes, y una de ellas permite modificar los colores con hasta 12 tonalidades distintas, lo que amplía las opciones de personalización.

Además, estos fondos también están disponibles en iPad, lo que mantiene una coherencia visual entre dispositivos. Para quienes utilizan la función de pantalla siempre encendida, el efecto de transición entre bloqueo y desbloqueo resalta aún más estos cambios visuales.

Notificaciones más conectadas y útiles

Otro de los puntos importantes de iOS 26.5 es la evolución en la gestión de notificaciones. Esta versión permite que el iPhone se comunique mejor con dispositivos de terceros, lo que facilita recibir alertas en otros equipos compatibles.

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En la práctica, esto significa que el usuario puede mantenerse informado sin depender exclusivamente del teléfono.

También se incluyen opciones para responder notificaciones desde dispositivos externos, aunque algunas de estas funciones estarán limitadas a regiones específicas como la Unión Europea.

Mayor seguridad en los mensajes

La privacidad sigue siendo una prioridad dentro de iOS 26.5. En esta actualización se ha reforzado el cifrado de los mensajes, incorporando protección de extremo a extremo en comunicaciones que utilizan el protocolo RCS.

Este avance resulta relevante en un contexto donde la seguridad digital es cada vez más importante. Gracias a estas mejoras, los usuarios pueden enviar y recibir mensajes con mayor tranquilidad, sabiendo que su información está mejor protegida.

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Otro aspecto destacado es que estas medidas de seguridad se mantienen incluso al interactuar con dispositivos de otras plataformas, lo que mejora la protección en entornos mixtos.

Apple Maps suma nuevas funciones

La aplicación de mapas también recibe cambios dentro de iOS 26.5. Ahora incluye sugerencias de lugares que facilitan descubrir sitios de interés de manera más rápida.

Estas recomendaciones buscan hacer más eficiente la exploración de ubicaciones, aunque inicialmente estarán disponibles solo en ciertos países. Además, la actualización introduce publicidad dentro de la plataforma, algo que marca un cambio en la forma en que funciona la aplicación.

Mejor conectividad con dispositivos externos

Otro cambio relevante en iOS 26.5 es la compatibilidad con más dispositivos, especialmente wearables de terceros. Ahora es posible realizar emparejamientos por proximidad con relojes inteligentes y otros equipos sin necesidad de configuraciones complejas.

Esto representa un avance importante para quienes utilizan tecnología fuera del ecosistema Apple, ya que mejora la integración y facilita el uso conjunto de distintos dispositivos.

Además, se han añadido mejoras específicas para los AirPods, ampliando sus funciones y optimizando su rendimiento dentro del sistema.

AirPods Pro 3

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