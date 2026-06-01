Apple prepara WWDC26 con IA, nuevo Siri y posibles sorpresas para iPhone y Mac

Apple celebrará una nueva edición de su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26), un evento que este año no solo promete la actualización habitual de sus dispositivos, sino un cambio: la integración total de la inteligencia artificial generativa en el día a día de sus usuarios.

A pocos días de que Tim Cook suba al escenario, las filtraciones y las expectativas de la industria ya dibujan el mapa de lo que será una de las presentaciones más cruciales para la compañía en la última década.

El renacimiento de Siri: de asistente de voz a una app de IA

El anuncio central de la jornada apunta a ser la transformación radical de Siri. Tras años de críticas por quedarse rezagada frente a competidores como ChatGPT o Google Gemini, Apple presentará una versión completamente rediseñada.

De acuerdo con los últimos reportes del sector, las principales novedades de Siri incluirán:

Interfaz independiente: El asistente abandonará la clásica esfera flotante para integrarse en la Dynamic Island y, por primera vez, contará con una aplicación dedicada donde se podrá revisar el historial de interacciones y escribir comandos de texto directamente.

El asistente abandonará la clásica esfera flotante para y, por primera vez, contará con una aplicación dedicada donde se podrá revisar el historial de interacciones y escribir comandos de texto directamente. Mayor razonamiento contextual: Gracias a una combinación de modelos de lenguaje propios y su alianza estratégica con Google, Siri podrá entender qué está ocurriendo en la pantalla del usuario y ejecutar acciones complejas entre distintas aplicaciones.

Bienvenidos a la generación ‘27’

Fiel a su tradición de unificar el ecosistema, Apple presentará la siguiente línea de sus sistemas operativos, que este año adoptarán la numeración global 27.

iOS 27 y iPadOS 27 liderarán el despliegue con la introducción de Visual Intelligence, una función que utilizará la cámara del iPhone para identificar objetos, traducir textos en tiempo real y ofrecer información contextual al instante. Asimismo, aplicaciones nativas como Safari y Clima recibirán un rediseño de interfaz para mejorar la navegación y la organización de datos.

Por su parte, macOS 27 se centrará en herramientas avanzadas de productividad, mientras que las actualizaciones para el Apple Watch (watchOS 27) y las Apple Vision Pro (visionOS 27) se perfilan como versiones más maduras, enfocadas en la optimización del rendimiento y nuevas métricas de salud.

¿Sorpresas en el hardware? El debut del chip M5

Aunque la WWDC es un evento enfocado primordialmente en el software, los analistas no descartan la presentación de nuevos equipos dirigidos al sector profesional.

La gran expectativa está puesta en la revelación de la familia de procesadores M5. De confirmarse, Apple podría aprovechar el marco de la conferencia para renovar la potencia de la Mac Studio y la Mac mini, consolidando su infraestructura de hardware para soportar la alta demanda de procesamiento que exigen sus nuevas funciones de inteligencia artificial.

La keynote inaugural se transmitirá en vivo el próximo lunes 8 de junio, marcando el inicio de una semana decisiva donde Apple buscará demostrar que sigue llevando la batuta de la innovación tecnológica.

bgpa