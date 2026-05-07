Errores comunes al crear una contraseña:  hábitos que pueden poner en riesgo tu información 

Tu contraseña puede ser la diferencia entre estar protegido o ser víctima de algún delito.

Crear una contraseña confiable muchas veces parece una tarea sencilla, pero no siempre nos tomamos el tiempo adecuado para hacerlo. En la mayoría de los casos, se busca una clave fácil de recordar para acceder rápidamente a alguna cuenta, sin considerar la importancia de su seguridad.

Entender ciertos parámetros para la creación de una contraseña es clave para no poner en riesgo nuestra información. Una contraseña comprometida puede abrir la puerta a otras cuentas, es decir, si la clave del correo electrónico es vulnerada, también puede utilizarse para acceder a otras cuentas como las de las redes sociales como Facebook, Instagram o X.

En el peor de los casos, el acceso a esta información puede derivar en delitos como el robo de identidad.

Anotar las contraseñas:

Muchas veces, recordar todas las contraseñas se vuelve complicado, por lo que algunas personas optan por anotarlas. Sin embargo, esto puede jugar en su contra, ya que, al dejar la información expuesta, alguien más podría hacer un mal uso de ella. Dejar contraseñas escritas en lugares poco seguros representa un riesgo importante.

Foto: Pixabay

Reutilizar contraseñas:

Usar la misma contraseña en diferentes cuentas es uno de los errores más comunes. Si una de ellas llega a ser vulnerada, las demás quedan expuestas de forma inmediata. Por eso, lo más recomendable es utilizar una contraseña diferente para cada cuenta o plataforma.

Además, se pueden sustituir letras por números o símbolos para hacerlas más seguras.

Reutilizar contraseñas:

Otro error frecuente es utilizar contraseñas demasiado sencillas, como secuencias numéricas (1, 2, 3, 4, 5) o palabras comunes como “contraseña” o “password”. Este tipo de claves son fáciles de adivinar, lo que las vuelve vulnerables ante ataques o intentos de acceso no autorizados.

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Compartir la contraseña:

En algunas relaciones, ya sea de pareja o de confianza, es común compartir contraseñas como un gesto de cercanía. Sin embargo, esto puede resultar contraproducente. Si la relación cambia o termina, esa información puede ser utilizada de forma negativa o incluso en contra de la otra persona.

¿Cómo crear una contraseña segura?

*Usar mínimo 12 caracteres.

*Combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

*Evitar fechas de nacimiento o nombres propios.

Toma tu tiempo para crear y memorizar contraseñas seguras, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer tu información personal.

Trata de no almacenar tus contraseñas en los navegadores, o usar apps de teclados en el celular, muchas de esas apps, son creadas para robar contraseñas.

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