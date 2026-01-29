HACKEOS: Seis de cada 10 mexicanos cambian sus contraseñas por temor

El hábito de cambiar contraseñas ha dejado de ser una simple recomendación técnica para convertirse en una medida de supervivencia digital en México. Ante el incremento exponencial de ataques, el 60% de los usuarios en el país ha modificado sus claves de acceso en los últimos seis meses por motivos de seguridad, según revela un estudio de la firma Kaspersky.

Este cambio de comportamiento, reportado en el marco del Día Mundial del Cambio de Contraseña, refleja una creciente preocupación por el control de la información personal, el acceso a servicios bancarios y la privacidad en un ecosistema digital cada vez más vulnerable.

El impacto de la ciberdelincuencia en México

El temor de los usuarios no es producto de la casualidad. México se ha consolidado como uno de los principales objetivos de la ciberdelincuencia en América Latina. La velocidad con la que los mexicanos están reaccionando marca un punto de inflexión: el 22% actualizó sus credenciales de correo o redes sociales en el último mes, mientras que casi la mitad de la población digital (44%) lo hizo en el último trimestre.

Alerta digital en México Gemini

Este fenómeno responde a un entorno donde las filtraciones de datos y el phishing impulsado por Inteligencia Artificial han elevado el riesgo de que una sola clave vulnerada desencadene un efecto dominó que comprometa la identidad y las finanzas del usuario.

México en la mira del cibercrimen

De acuerdo con datos de la industria, el país recibe miles de millones de intentos de ciberataques anualmente. El costo promedio de una brecha de datos para las empresas y usuarios ha escalado, afectando no solo grandes corporativos, sino también a ciudadanos comunes mediante el secuestro de cuentas de WhatsApp y el fraude en plataformas de comercio electrónico.

La ciberseguridad es clave en la protección de datos digitales Freepik

Cómo blindar tus cuentas: Guía de seguridad digital

Para evitar ser víctima de suplantación de identidad, los especialistas sugieren adoptar una cultura de prevención activa.

1. Rotación estratégica de claves

No esperes a recibir una alerta de inicio de sesión sospechoso. Lo ideal es actualizar las contraseñas de cuentas críticas al menos cada tres meses para reducir la ventana de oportunidad de los atacantes.

2. Diversificación de accesos

El error más común es usar la misma clave para el banco y las redes sociales. Si un servicio sufre una brecha, los delincuentes probarán esa combinación en todas las plataformas. Usa una clave única para cada cuenta.

3. Fortalece la complejidad y longitud

Una contraseña segura debe ser un rompecabezas para los sistemas de fuerza bruta:

Mínimo 12 caracteres. Combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Evita datos personales fáciles de rastrear en fuentes abiertas (OSINT).

Los hackers buscan las contraseñas fáciles para cometer fraudes Freepik

La importancia del segundo factor

Activar la autenticación de dos pasos es la medida más efectiva hoy en día. Incluso si un delincuente obtiene tu contraseña, no podrá acceder sin el código dinámico que llega a tu dispositivo físico.

Uso de gestores de contraseñas es una buena recomendación Freepik

¿Es seguro usar administradores de contraseñas?

Ante la imposibilidad de memorizar decenas de claves complejas, el uso de gestores o administradores de contraseñas se ha vuelto la recomendación estándar. Estas herramientas permiten almacenar credenciales de forma cifrada, asegurando que el usuario solo tenga que recordar una "clave maestra" robusta, mientras el sistema se encarga de proteger el resto de su vida digital.