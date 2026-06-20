El peligro de no cambiar la contraseña de tu WiFi (y cómo hacerlo paso a paso)

Si hace años no cambias la contraseña de tu WiFi, probablemente sea un buen momento para hacerlo. Muchas personas mantienen la clave que viene configurada de fábrica o utilizan contraseñas fáciles de recordar, lo que puede facilitar que otras personas accedan a la red sin autorización.

Además de afectar la velocidad de internet, una red mal protegida puede exponer la información de los dispositivos conectados en casa, como computadoras, teléfonos celulares, televisores inteligentes o cámaras de seguridad.

¿Cómo cambiar la contraseña de tu WiFi? Canva

Así puedes cambiar la contraseña de tu WiFi paso a paso

Aunque el proceso puede variar ligeramente dependiendo del modelo del módem o del proveedor de internet, los pasos generales son prácticamente los mismos.

Primero, asegúrate de estar conectado a tu red WiFi o conecta tu equipo directamente al módem mediante un cable Ethernet.

Después abre cualquier navegador de internet y escribe una de las direcciones IP más comunes para acceder a la configuración del router:

192.168.0.1

192.168.1.1

192.168.100.1

Una vez dentro, deberás ingresar el usuario y la contraseña de administrador. Estos datos suelen encontrarse en una etiqueta colocada en la parte trasera o inferior del equipo.

Cuando ingreses al panel de configuración, busca alguna sección llamada:

WiFi

Wireless

WLAN

Seguridad

Red inalámbrica

Ahí encontrarás el apartado donde se muestra la contraseña actual de la red.

Dependiendo del fabricante, puede aparecer con nombres como:

Password

Contraseña

Clave compartida

Wireless Key

Escribe una nueva contraseña y guarda los cambios.

Después de actualizar la clave, todos los dispositivos se desconectarán automáticamente. Para volver a conectarlos será necesario introducir la nueva contraseña.

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Cómo crear una contraseña segura para tu red WiFi

Cambiar la contraseña ayuda, pero también es importante elegir una clave difícil de adivinar.

Una buena contraseña debe incluir:

Letras mayúsculas y minúsculas.

Números.

Símbolos especiales.

Al menos 12 caracteres.

Por ejemplo, es mejor utilizar una combinación como:

“Casa#2026Internet!”

Que algo sencillo como:

“12345678” o “familia2026”

También conviene evitar nombres propios, fechas de nacimiento, números telefónicos o cualquier dato personal fácil de relacionar contigo.

Si te preocupa olvidarla, puedes utilizar un administrador de contraseñas o guardarla en un lugar seguro dentro de tu hogar.

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Cómo cambiar la contraseña según tu proveedor de internet

Algunas compañías ofrecen herramientas adicionales para facilitar el proceso.

Totalplay

Los usuarios pueden modificar el nombre y la contraseña de la red desde la aplicación oficial de Totalplay, en la sección “Mi WiFi”.

Telmex

Dependiendo del modelo del módem, el cambio puede realizarse desde la plataforma Mi Telmex o con apoyo del servicio de asistencia técnica.

Izzi

Generalmente requiere ingresar directamente a la configuración del módem mediante el navegador de internet.

Megacable

La modificación suele realizarse desde el panel de administración del router o mediante soporte técnico.

Si tienes dudas sobre tu modelo específico, lo más recomendable es consultar las instrucciones de tu proveedor.

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¿Por qué conviene cambiar la contraseña del WiFi?

Muchas personas nunca modifican la clave que viene instalada de fábrica cuando reciben el servicio de internet.

El problema es que esas contraseñas suelen permanecer durante años sin cambios y, en algunos casos, pueden ser compartidas con demasiadas personas.

Si alguna vez diste acceso a visitas, vecinos, familiares o técnicos, cambiar la contraseña permite recuperar el control sobre quién puede conectarse a tu red.

Además, hoy en día una red doméstica conecta mucho más que computadoras. En ella también funcionan televisores inteligentes, asistentes virtuales, cámaras, consolas de videojuegos y otros dispositivos que forman parte de la vida diaria.

Por eso, mantener una contraseña WiFi actualizada se ha convertido en una de las medidas más sencillas para proteger la conexión de internet del hogar.

El peligro de no cambiar la contraseña de tu WiFi (y cómo hacerlo paso a paso) Gemini

Otros ajustes que pueden mejorar la seguridad de tu WiFi

Si quieres reforzar aún más la protección de tu red, también puedes aplicar algunas configuraciones adicionales.

Entre las más recomendadas están:

Cambiar el nombre de la red o SSID.

Activar el protocolo WPA2 o WPA3.

Mantener actualizado el firmware del router.

Desactivar funciones que no utilices, como el acceso remoto.

Evitar compartir la contraseña con personas ajenas al hogar.

Realizar estos cambios no toma mucho tiempo y puede ayudarte a mantener un mejor control sobre los dispositivos que utilizan tu conexión a internet.