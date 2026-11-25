La piel es uno de los órganos más visibles del cuerpo humano, por lo que cualquier marca o mancha puede generar preocupación, en especial cuando existe la sospecha de una enfermedad como varicela, sarampión o rubéola.

Aunque estas tres infecciones virales provocan erupciones cutáneas, sus síntomas y características son diferentes. Reconocer sus principales manifestaciones permite identificar señales de alerta y buscar atención médica oportuna para recibir el tratamiento adecuado.

¿Qué es la varicela y cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad?

La varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela-zóster (VVZ), perteneciente a la familia de los herpesvirus. Se transmite con facilidad y afecta principalmente a quienes no han tenido la infección o no cuentan con protección mediante la vacunación.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los primeros síntomas suelen aparecer entre uno y dos días antes del sarpullido. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Dolor de cabeza

Cansancio o malestar general

Pérdida del apetito

En los niños, las lesiones en la piel pueden ser la primera señal evidente, mientras que los adolescentes y adultos suelen presentar fiebre y malestar antes de la erupción.

El periodo de incubación, es decir, el tiempo entre el contacto con el virus y la aparición de los síntomas, va de 10 a 21 días, con un promedio de 14 a 16 días.

Aunque suele ser leve durante la infancia, la varicela puede provocar complicaciones, sobre todo en adultos, adolescentes, bebés, mujeres embarazadas y personas con defensas bajas. Incluso quienes cuentan con la vacuna pueden desarrollar la enfermedad, aunque generalmente presentan síntomas más leves.

Varicela síntomas Canva.

¿Cómo son las ampollas de la varicela y en qué partes del cuerpo aparecen?

Una de las principales características de la varicela es la evolución de sus lesiones. Al principio aparecen pequeñas manchas rojizas que después adquieren relieve, se transforman en ampollas con líquido y finalmente forman costras.

El sarpullido suele comenzar en el pecho, la espalda y el rostro. Después puede extenderse a los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo. En algunos casos también aparecen lesiones dentro de la boca, en los párpados y los genitales.

Los CDC describen cuatro etapas en la evolución de las lesiones:

Manchas: pequeñas áreas rojizas y planas sobre la piel

Granitos: las manchas adquieren relieve y se convierten en pequeñas protuberancias

Ampollas: las lesiones se llenan de líquido y provocan comezón

Costras: las ampollas se secan y forman una cubierta que posteriormente se desprende

Una particularidad es que las lesiones no aparecen todas al mismo tiempo. Por ello, una persona puede presentar manchas nuevas, ampollas y costras en distintas zonas del cuerpo.

El sarpullido suele durar entre cuatro y siete días. Es importante evitar rascarse, pues las heridas pueden infectarse con bacterias y dejar cicatrices.

Ampollas de varicela y cuánto duran Canva.

Varicela, sarampión y rubéola: ¿cuáles son las diferencias en sus síntomas y manchas?

Aunque las tres enfermedades provocan fiebre y sarpullido, sus manifestaciones permiten reconocer algunas diferencias.

Varicela: ampollas con líquido y comezón

La varicela produce lesiones que evolucionan desde pequeñas manchas hasta ampollas llenas de líquido. Estas causan comezón intensa y después forman costras. Además, pueden aparecer en distintas etapas al mismo tiempo.

Sarampión: manchas rojas, fiebre alta y síntomas respiratorios

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Generalmente comienza con fiebre elevada, tos, escurrimiento nasal y conjuntivitis.

De acuerdo con los CDC, también pueden aparecer las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos dentro de la boca. El sarpullido comienza en el rostro, cerca de la línea del cabello, y después se extiende al cuello, el tronco, los brazos y las piernas.

A diferencia de la varicela, sus lesiones suelen ser manchas rojas planas que pueden unirse conforme avanzan por el cuerpo.

Rubéola: sarpullido rojizo, fiebre leve y ganglios inflamados

La rubéola suele provocar síntomas más leves que el sarampión. Entre sus manifestaciones destacan la fiebre baja, el dolor de cabeza y la inflamación de los ganglios detrás de las orejas y en la parte posterior del cuello.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarpullido comienza habitualmente en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. Suele desaparecer en uno a tres días.

Esta infección requiere especial atención durante el embarazo, ya que puede afectar al bebé y provocar el síndrome de rubéola congénita, con alteraciones cardiacas, auditivas y visuales.

Aunque estas características ayudan a distinguir las enfermedades, no permiten confirmar un diagnóstico por sí solas. El personal médico puede solicitar pruebas de laboratorio para identificar la infección.

La varicela que pueden aparecer en distintas etapas al mismo tiempo Canva.

¿Cómo se contagia la varicela y cuánto tiempo permanece una persona enferma?

La varicela es altamente contagiosa y se transmite mediante las partículas respiratorias de una persona infectada o por el contacto directo con el líquido de las ampollas.

Según los CDC, una persona puede transmitir el virus desde uno o dos días antes de que aparezca el sarpullido y hasta que todas las lesiones formen costras.

Por esta razón, se recomienda evitar la asistencia a la escuela, el trabajo y las reuniones durante el periodo de contagio. En personas vacunadas cuyas lesiones no forman costras, la transmisión termina cuando pasan 24 horas sin nuevas lesiones.

¿Se puede tener varicela más de una vez?

En la mayoría de las personas, haber tenido varicela proporciona inmunidad duradera, por lo que un segundo episodio es poco frecuente.

Sin embargo, el virus permanece inactivo en las células nerviosas y puede reactivarse años después para provocar herpes zóster, también conocido como culebrilla. Esta enfermedad causa una erupción dolorosa que suele aparecer en una zona específica del cuerpo.

Una persona puede transmitir el virus desde uno o dos días antes de que aparezca el sarpullido. Canva.

¿Cuándo acudir al médico por varicela y quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones?

Aunque la varicela suele desaparecer por sí sola, puede provocar complicaciones como infecciones bacterianas de la piel, neumonía, deshidratación y encefalitis, una inflamación del cerebro.

Los bebés, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Es importante solicitar atención médica cuando la fiebre dura más de cuatro días, supera los 38.9 °C o las lesiones presentan enrojecimiento intenso, calor, dolor o pus. También se requiere atención inmediata ante dificultad para respirar, confusión, rigidez en el cuello o problemas para caminar.

El tratamiento depende de la edad y las condiciones de salud. En algunos casos, el médico puede indicar antivirales como el aciclovir, que funcionan mejor durante las primeras 24 horas después de la aparición del sarpullido.

Los CDC advierten que no debe administrarse aspirina a niñas y niños con varicela, debido a su relación con el síndrome de Reye, una enfermedad poco frecuente, pero grave.

La vacunación es una de las principales medidas de prevención. En México, la vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, pero no contra la varicela. Por ello, es importante consultar con los servicios de salud las recomendaciones de vacunación correspondientes.

Ante la aparición de fiebre y lesiones en la piel, evitar la automedicación y acudir al médico son medidas fundamentales. Reconocer las diferencias entre estas enfermedades permite actuar a tiempo y reducir los riesgos para la salud.