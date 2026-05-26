¡No está en la cartilla! ¿Cuánto cuesta la vacuna contra la varicela y a qué edad se aplica?

¿A ti ya te dio? Ronchas, comezón, fiebre y varios días de aislamiento en casa… La varicela se conoció como una enfermedad que “tenía que dar” durante la infancia; sin embargo, la infección puede causar complicaciones y sí puede prevenirse con una vacuna, pero en México, a diferencia de otras inmunizaciones infantiles, no forma parte del esquema nacional de vacunación para toda la población, por lo que muchas familias deben buscarla en el sector privado.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), la varicela es una enfermedad causada por el virus varicela-zóster y se transmite con facilidad, además, los síntomas suelen incluir un sarpullido con ampollas, fiebre, cansancio, pérdida de apetito y dolor de cabeza.

La infección puede ser más grave en bebés, adolescentes, adultos, embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado.

“En el caso de varicela sí hay una vacuna, es una vacuna de virus atenuados y es una vacuna que se aplica en la infancia”, explicó Gloria Aguirre, infectóloga de TecSalud, en entrevista con Excélsior.

¿La vacuna contra la varicela forma parte del esquema nacional?

En México, la vacuna contra la varicela no forma parte del esquema nacional de vacunación universal, es decir, no se aplica de manera rutinaria y gratuita a todos los menores como ocurre con otras vacunas infantiles.

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, señala que las vacunas contra hepatitis A y varicela se aplican a grupos de riesgo y están sujetas a disponibilidad de biológico en el país.

“En México no está en el esquema nacional de vacunación, entonces las personas pues lo tienen que buscar de manera privada”, comentó la doctora Gloria Aguirre.

La vacuna contra la varicela Especial

¿A qué edad se pone la vacuna contra la varicela?

El esquema recomendado internacionalmente contempla dos dosis. Los CDC indican que la primera se aplica entre los 12 y 15 meses de edad, y la segunda entre los 4 y 6 años.

En adolescentes y adultos que nunca tuvieron varicela o que no fueron vacunados, también puede aplicarse un esquema de dos dosis. En personas de 13 años o más, los CDC recomiendan que ambas dosis estén separadas por al menos 28 días.

En el caso de México, la decisión debe consultarse con personal médico, especialmente si se trata de personas adultas, embarazadas, pacientes inmunosuprimidos o personas con enfermedades crónicas, debido a que es una vacuna de virus vivo atenuado.

¿Para qué sirve la vacuna contra la varicela?

La vacuna ayuda a prevenir la infección y, sobre todo, a reducir el riesgo de complicaciones. La Dra. Aguirre explica que la inmunización no significa que una persona vacunada jamás pueda presentar varicela, pero sí cambia el curso de la enfermedad.

“Es una vacuna que protege también, o sea, protege contra la infección y contra las formas graves de la varicela”, afirma. “Cabe recalcar que aunque alguien esté debidamente vacunado, pudiera llegar a tener varicela, pero en una forma muy leve, disminuye sobre todo el riesgo de complicaciones”.

¿Dónde conseguir la vacuna contra la varicela?

En México, la vacuna puede conseguirse principalmente en el sector privado, aunque conviene confirmar disponibilidad antes de acudir. Algunas opciones son:

Centros de vacunación privados

Hospitales privados

Consultorios pediátricos

Clínicas privadas

Farmacias especializadas o plataformas de medicamentos

Por ejemplo, en algunas instituciones se incluye la vacuna contra varicela en su Centro de Vacunación, con la marca Varivax III, y señala que no requiere cita ni receta médica, aunque la disponibilidad puede variar.

El virus de la varicela Especial

También puede encontrarse en farmacias especializadas o servicios en línea, pero en esos casos es importante revisar si el precio incluye solo el biológico o también la aplicación. En vacunas que requieren cadena de frío, la conservación y aplicación adecuada son parte central del proceso.

¿Cuánto cuesta la vacuna contra la varicela?

El precio varía según el lugar, la marca, la ciudad y si se incluye aplicación médica. En búsquedas de precios disponibles en México, la vacuna Varivax III aparece en rangos aproximados de mil 200 a 2 mil pesos por dosis.

El costo final puede aumentar si se cobra consulta, aplicación o valoración médica. Por eso, antes de acudir, conviene preguntar tres cosas: si hay disponibilidad, si el precio incluye aplicación y si se necesita cita.

Hay cinco estados que tienen más casos de varicela. Canva

¿Por qué no conviene minimizar la varicela?

Aunque la varicela suele tener fama de enfermedad infantil común, su contagiosidad y sus posibles complicaciones hacen que no deba verse como algo inevitable. La propia Dra. Aguirre la compara con otras infecciones prevenibles por vacunación en un punto clave: cuando falta cobertura, los casos pueden aumentar.

“Esta falta de cobertura vacunal también es una infección sumamente contagiosa, pues causa que haya un aumento de los casos”, señala la especialista de TecSalud.

Esto no significa que cada aumento de casos deba leerse como emergencia, pero sí abre una conversación sobre acceso. Si la vacuna existe, es efectiva y está recomendada por guías internacionales, la pregunta deja de ser únicamente médica y se vuelve también social: quién puede pagarla, quién la conoce y quién logra recibirla a tiempo.

bgpa