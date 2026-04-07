Maxxing, todo sobre la tendencia “saludable” que invita a comer más fibra y proteína

Algo que resaltan expertos y organizaciones es que la alimentación es uno de los pilares para estar saludables. Esto ha dado pie al nacimiento de diferentes tendencias, una de las más recientes es el maxxing. Conoce sobre ella y el papel de la fibra y la proteína.

¿Te has preguntado por qué la alimentación es tan importante? Su peso recae en que a través de ella obtenemos la energía y nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar, crecer, repararse y defenderse de enfermedades.

De ahí la frase “eres lo que comes”. Si bien, en una dieta equilibrada entra de todo, nuestro cuerpo requiere 3 macronutrientes esenciales para mantenerse en pie: proteínas, carbohidratos y grasas. Además, claro, de micronutrientes como vitaminas y minerales.

Aunque cada uno de estos grupos es importante, en los últimos años se ha dado especial énfasis en la proteína, esencial para los músculos, tejidos, enzimas y hormonas. Pero algunos lo llevan al extremo, dando pie al nacimiento de tendencias como el maxxing.

La alimentación es esencia, pues de ella obtenemos energía y nutrientes clave Canva

¿Qué es el maxxing?

Derivado del término maximize (maximizar en inglés), el maxxing describe la práctica de optimizar al máximo algún aspecto de la vida o del cuerpo, en general, con el objetivo de mejorar la apariencia, el rendimiento o el bienestar.

Aunque puede asociarse a diferentes aspectos, a nivel nutrición ha cobrado relevancia al estar ligado a tendencias como el consumo de ciertos grupos de nutrientes y suplementos.

De acuerdo con expertos, la primera en triunfar fue la proteína, pero ahora la fibra comienza a tomar fuerza.

El maxxing ha conquistado las redes sociales con "influencers" que insisten en que la clave para más vitalidad y una transformación de la salud intestinal es consumir ciertos nutrientes en grandes cantidades.

La tendencia maxxing se ha viralizado en redes sociales para fomentar el consumo de proteína y fibra Canva

La fibra como tendencia alimentaria del 2026

Según sus defensores en internet, consumir tanta fibra como sea posible permite sentir menos hambre y ser más regular, algo que no ha pasado desapercibido para las marcas.

Compañías como PepsiCo y Nestlé junto con otras firmas más nuevas, se han sumado a la tendencia resaltando el contenido de fibra de sus productos.

Según una encuesta de la firma consultora Bain & Company, cerca de la mitad de los consumidores de Estados Unidos intentan ingerir más proteína. Y lo mismo ocurre con la fibra. Un 40% de la generación Z y un 45% de los millennials reportaron que intentan mejorar su salud intestinal.

La fibra es esencial para el sistema digestivo, pero no en exceso Canva

¿Vale la pena la tendencia del maxxing en la alimentación?

Aunque varios nutricionistas coinciden que hay cierta verdad en la fiebre por la fibra, es importante encontrar el balance en estas tendencias.

Expertos como Arch Mainous, profesor de salud comunitaria y medicina familiar de la Universidad de Florida, coinciden en que no siempre más es mejor, en especial cuando se habla de proteína.

Para Mainous, una cosa es comer de acuerdo a los valores nutricionales diarios recomendados, pero "si crees que porque uno está bien, cinco están mejor (...) yo no estoy muy de acuerdo".

Al mismo tiempo, mostró su preocupación por la confianza excesiva de las personas en los consejos generalizados de los "influencers", pues es parte de una tendencia mayor que ha resultado en una falta de confianza en los expertos en salud.

Pocos "influencers" son científicos entrenados, señaló Mainous, y muchos tienen acuerdos con marcas o sus propias agendas, que incluyen vender sus productos.

La mayoría de las personas podemos obtener la proteína necesaria de nuestra alimentación diaria Canva

El consumo de proteína y fibra no es una solución milagrosa

Si bien, las tendencias como el maxxing prometen solución para problemas como la digestión o el aumento de masa muscular, la principal recomendación siempre es consultar con un especialista.

Contrario a lo que solemos creer y de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón, para muchas personas no son necesarios los polvos de proteínas u obsesionarse con pesar cantidades.

En general, un día que incluya una combinación de alimentos como un vaso de leche, una taza de yogur, una taza de lentejas cocidas y una porción de carne magra o pescado cocido del tamaño de una baraja de cartas estará, más o menos, en el rango del objetivo diario promedio de proteína.

En cuanto a la fibra, entre 25 y 38 gramos, según la edad y el sexo, es una buena meta. ¿Cómo conseguirlo?

Para los expertos, basta con comer algunos cereales integrales o fruta en el desayuno, y luego intentar llenar la mitad de tu plato con verduras en el almuerzo y la cena.

Además, alimentos con alto contenido en fibra, como frijoles, frutas, vegetales, frutos secos, avena y quinoa, están relacionados con tasas más bajas de ciertos tipos de cáncer y pueden ayudar a mantener el colesterol y el azúcar en sangre bajo control.

Pero, incluso si no comes la cantidad de fibra adecuada, los expertos advierten que hacerlo de golpe, como recomienda el maxxing, no es el camino adecuado. Hacerlo solo provocará que tu sistema gastrointestinal tenga una reacción más fuerte.

Finalmente, debemos recordar que los polvos y suplementos no pueden reemplazar a los alimentos integrales y reales. Y, lo más importante, que no existe una cura definitiva para todas las situaciones.

Las redes sociales están inundadas de tendencias que prometen mejorar nuestra salud y bienestar, sin embargo, antes de seguirlas es importante investigar con los expertos. ¿Conocías el maxxing? Aunque comer fibra y proteína es clave para nuestra salud, es mejor no excedernos.

Con información de AFP.