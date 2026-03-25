Bebidas con proteína, la nueva tendencia de las cafeterías

Comer de forma equilibrada y variada, es esencial para nuestra salud. Algo que se repite constantemente es la importancia del consumo de proteína. Incluso, varias cafeterías han lanzado sus bebidas con proteína, pero, ¿qué son? Y, más importante, ¿son para todos?

La proteína es uno de los tres macronutrientes esenciales para nuestro organismo. A esta la componen aminoácidos que participan en la formación y reparación de tejidos, producción de enzimas y hormonas y, por supuesto, impactan en la masa muscular.

Por esa razón, se subraya la importancia de una ingesta adecuada. ¿Cuánta proteína necesito? Según las guías, en promedio, un adulto sano necesita alrededor de 0.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día, aunque podría variar.

Para alcanzar esta cantidad, existe una gran variedad de alimentos que aportan proteína, desde la carne, pescado, huevo, leche y vegetales, hasta las legumbres, cereales y frutos secos.

Sin embargo, en los últimos años ha crecido la oferta y promoción de las proteínas en polvo. Tal es su popularidad, que cafeterías como Starbucks y Tim Hortons ya tienen bebidas que las incluyen, ¿de qué va toda esta tendencia?

Existe una gran variedad de alimentos ricos en proteína Canva

¿Qué es la proteína en polvo?

La proteína en polvo es un suplemento alimenticio que se obtiene a partir de fuentes ricas en proteína, tanto animal como vegetal. Esta se procesa para eliminar las grasas y carbohidratos, además de facilitar su consumo en bebidas o añadido a alimentos.

Las más comunes son las proteínas de suero de leche, caseína y las vegetales, provenientes de fuentes como la soya, chícharo, arroz o una mezcla de varias.

Originalmente, la consumían principalmente deportistas que buscaban aumentar o mantener la masa muscular, además de favorecer la recuperación muscular después del ejercicio.

Con el tiempo, se volvieron un aliado para quienes no alcanzaban sus requerimientos diarios de proteína, como adultos mayores o personas con poco tiempo para preparar sus alimentos, además de aquellos que buscan mayor saciedad para perder peso.

El ritmo de vida acelerado, la tendencia fitness y las redes sociales, han contribuido a un mayor consumo de proteína en polvo. Tanto, que actualmente no necesitamos ir a una tienda especializada para conseguirla, pues está en la farmacia, súper y hasta cafeterías.

La proteína en polvo es un aliado para alcanzar los requerimientos diarios Canva

Cafeterías incluyen en su menú saludable bebidas con proteína

Recientemente, Starbucks anunció la llegada de sus Protein Lattes, seis bebidas elaboradas con leche adicionada con proteína, que aportan entre 23 y 25 gramos de este macronutriente por bebida tamaño Grande.

Estas nacen acompañando la tendencia de la proteína como parte de la rutina diaria de muchas personas, por esa razón ofrecen opciones con y sin azúcar, que combinan el café y el té matcha con proteína de suero de leche, en versión fría y caliente.

La tendencia de las bebidas con proteína en cafeterías ha ganado fuerza en países como Estados Unidos, pero su presencia en México es más reciente.

La primera marca en incorporarla fue Tim Hortons, quien se alió con Birdman, empresa de proteínas de origen vegetal, para lanzar sus Protein Shakes a inicios de 2026. En ellas se usa la proteína Falcon, sin azúcar añadida, convirtiéndose en una opción perfecta para antes o después de entrenar.

La disponibilidad en nuestras cafeterías favoritas, hace atractivo el consumo de bebidas con proteína, pero, ¿qué hay detrás de ellas? Y, más importante, ¿son seguras?

Las bebidas con proteína se han incorporado a los menús de las cafeterías Canva

¿Las bebidas con proteína son seguras?

En general, las bebidas con proteína son seguras para la mayoría de las personas sanas, siempre que se consuman en cantidades adecuadas y dentro de una dieta equilibrada. Sin embargo, según expertos, como los de la Universidad Estatal de Ohio señalan, hay puntos a considerar.

En primer lugar, ni las bebidas con proteína ni la proteína en polvo sustituyen una alimentación completa. De hecho, la proteína en polvo no se asemeja a los alimentos ricos en este nutriente.

La razón es que estos también aportan otros nutrientes necesarios, como vitaminas y minerales. De igual modo, aunque algunas proteínas en polvo contienen un perfil completo de aminoácidos, no todas contienen los nueve esenciales.

Finalmente, el tipo de proteína incluida en estas bebidas también importa. Lo ideal es cuidar que esté hecha con ingredientes de buena calidad, sin azúcares añadidos, edulcorantes artificiales y que aporte una buena cantidad de proteína por porción.

En general, las bebidas con proteína son seguras, siempre que se tomen de forma correcta Canva

¿Cualquiera puede tomar bebidas con proteína?

Según los expertos, la mayoría de los adultos promedio no siempre necesitan complementar su ingesta de proteínas con estas bebidas. Sin embargo, podrían beneficiar a algunas personas en casos específicos.

Por ejemplo: deportistas o personas físicamente activas, adultos mayores que buscan preservar masa muscular, personas con requerimientos proteicos elevados e incluso personas poco tiempo para preparar alimentos más nutritivos.

Uno de los principales beneficios es su aporte de proteína, que contribuye al mantenimiento de la masa muscular, pero también, contribuye a una mayor sensación de saciedad, además de ser prácticas.

¿Quiénes no deben tomar bebidas con proteína?

El principal caso en el que no se recomienda el consumo de bebidas con proteína o proteína en polvo, es en personas con enfermedad renal. La razón es que deben controlar su ingesta de proteínas para no agravar la función del riñón.

Sin embargo, en general, no se recomienda evitar consumir proteína en exceso, es decir, muy por encima de nuestros requerimientos diarios, ni usar las bebidas cono proteína para sustituir comidas completas de forma habitual.

Las bebidas con proteína de las cafeterías, no solo responden a una moda, sino a una necesidad. Pero es importante consumirlas de forma consciente y dependiendo de nuestras necesidades. Si tienes dudas, lo mejor es acercarte con un nutricionista.