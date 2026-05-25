El calor puede afectar a personas con hipertensión e insuficiencia cardíaca

El calor en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica puede descompensar la enfermedad y aumentar el riesgo de hipotensión, arritmias o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, según la profesora del Grado en Enfermería de la Universidad Europea, Verónica Saldaña.

La profesora explicó que "el calor provoca una dilatación de los vasos sanguíneos para favorecer la pérdida de temperatura corporal. Esto obliga al corazón a trabajar más rápido y con mayor esfuerzo para mantener una adecuada circulación sanguínea".

Además, la pérdida de líquidos por el sudor puede generar fatiga, bajadas de tensión o episodios de descompensación clínica.

En estos pacientes, la capacidad de adaptación suele estar disminuida, por lo que muchos tratamientos farmacológicos, como diuréticos o antihipertensivos, pueden aumentar el riesgo de deshidratación o favorecer bajadas de tensión arterial durante los episodios de calor, por lo que es fundamental "no alterar la pauta sin consejo médico"

Agregó que "entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, personas con diabetes, pacientes polimedicados y niños pequeños”.

En este contexto, Saldaña declaró que es "fundamental" saber reconocer las primeras señales de alerta, que suelen ser cansancio excesivo, sensación de debilidad, palpitaciones, dificultad respiratoria leve o sudoración intensa.

Además, existen síntomas menos conocidos como confusión, apatía, irritabilidad, pérdida de apetito o dolor de cabeza persistente, que en personas mayores pueden ser un signo precoz de descompensación.

La experta, por ello, recomendó mantener una hidratación adecuada según las indicaciones médicas, evitar la exposición solar en las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y transpirable, permanecer en lugares frescos, controlar la tensión arterial y reducir esfuerzos físicos intensos durante los días de altas temperaturas.

Por último, Verónica Saldaña recordó el "valor vital" de la prevención activa y la consulta a los profesionales sanitarios, resumiendo todas estas pautas en un "mensaje claro y directo".

México suma 22 muertes por calor

Por Ernesto Méndez

En lo que va de 2026, las temperaturas extremas registradas en México han provocado la muerte de al menos 22 personas, de acuerdo a la Secretaría de Salud (SSA).

El Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, destaca que la mayoría de las defunciones están asociadas a las ondas de calor, aunque también hay registros relacionados con bajas temperaturas e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Los datos de la Dirección General de Epidemiología, indican que se han contabilizado 543 casos de afectaciones y 14 muertes vinculadas directamente a las altas temperaturas, lo que representa una letalidad de 2.57 por ciento.

En este rubro, detalló la Secretaría de Salud, todas las muertes estuvieron vinculadas a golpes de calor y deshidratación severa.

Los estados con mayor número de decesos son Baja California, Chiapas y Veracruz, con dos casos cada uno, así como Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, con un caso en cada entidad.

Actualmente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). mantiene vigilancia sobre una onda de calor que afecta a por lo menos 14 estados de la República Mexicana.

Por ello, se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en regiones de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y de entre 35 y 40 grados en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León.

El SMN, recomendó a la población son mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera y prestar especial atención a adultos mayores, niñas, niños y personas con enfermedades crónicas.