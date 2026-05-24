La esclerosis múltiple sale a las calles de CDMX para mostrar cómo se vive la enfermedad

¿Fatiga que no se explica, visión borrosa que va y viene, dificultad para concentrarse o problemas de coordinación? La esclerosis múltiple no siempre llega con una señal evidente. Existen variedad de manifestaciones que hacen que el diagnóstico tarde años en llegar.

Para acercar esta realidad al público, la Casa de la Esclerosis Múltiple recorrerá distintos espacios de la Ciudad de México durante mayo, en el marco del Mes Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Esta experiencia itinerante se encuentra en un automóvil que por dentro es una casa, lo que ayuda a simular cómo se siente vivir con una enfermedad neurológica crónica que puede alterar las actividades básicas del día a día.

La experiencia móvil sobre esclerosis múltiple

Este fin de semana, la Casa de la Esclerosis Múltiple llegó a la explanada de Forum Buenavista, en el que te invitaban a pasar por una casa, en donde te recibe un sillón amarillo; sin embargo, nada es lo que parece, pues cuando intentas tomar una almohada se siente más pesada.

La escena busca representar uno de los síntomas más frecuentes de la esclerosis múltiple: la fatiga persistente, esa sensación de cansancio o debilidad que puede convertir una acción mínima en un esfuerzo mayor.

La sala es una de las habitaciones para explicar síntomas de esclerosis múltiple Especial

Más adelante, la cocina plantea otro reto: elegir ingredientes para preparar un menú. Pero las combinaciones no parecen encajar. La dinámica apunta a otra manifestación menos visible de la esclerosis múltiple: las dificultades para concentrarse, organizar ideas o tomar decisiones en actividades cotidianas.

En la cocina, la experiencia suma otra sensación inesperada: al tocar el sartén por los mangos, el visitante percibe una especie de choque eléctrico. La escena puede leerse como una representación de las alteraciones sensitivas asociadas a la esclerosis múltiple, como hormigueo, entumecimiento, ardor o sensaciones parecidas a descargas eléctricas, que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo.

Durante todo el recorrido también aparecen pantallas en las que el contenido se vuelve difícil de distinguir. Todo parece borroso, como si la vista no alcanzara a enfocar. Esta parte del montaje alude a los cambios en la visión que pueden presentarse en la esclerosis múltiple, uno de los síntomas que, al aparecer de forma aislada o intermitente, puede confundirse con cansancio visual u otros problemas cotidianos.

La cocina dentro de la casa identifica otros síntomas de la esclerosis múltiple Especial

La iniciativa estará presente en Fórum Buenavista el 23 y 24 de mayo, y en Patio Tlalpan el 30 y 31 de mayo, con ejercicios sensoriales, información accesible y acompañamiento de especialistas para personas que viven con esclerosis múltiple, familiares, cuidadores y público general.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple, también conocida como EM, es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central. Se trata de una condición en la que el sistema inmunológico ataca la mielina, una capa que protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal.

Cuando esta capa se daña, la comunicación entre el cerebro y el cuerpo puede alterarse. Por eso, las manifestaciones de la enfermedad no son iguales en todas las personas. Algunas pueden presentar problemas visuales; otras, fatiga extrema, alteraciones en la movilidad, dificultades para concentrarse o cambios en la coordinación.

Uno de los principales retos está precisamente en esa diversidad de síntomas. La enfermedad puede aparecer de manera intermitente, con señales que surgen, desaparecen o se presentan de forma aislada, lo que dificulta reconocerla de inmediato.

bgpa