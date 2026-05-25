Subir de peso sin cambios importantes en la alimentación o en la rutina diaria puede generar incertidumbre. Muchas personas atribuyen esos cambios únicamente a malos hábitos, estrés o falta de ejercicio; sin embargo, existen trastornos hormonales que también pueden influir en el metabolismo y modificar el peso corporal. Uno de los más frecuentes es el hipotiroidismo.

La tiroides es una glándula pequeña ubicada en la parte frontal del cuello. Aunque su tamaño es reducido, participa en funciones esenciales del organismo, ya que regula la manera en que el cuerpo utiliza la energía.

Cuando esta glándula produce menos hormonas de las necesarias, el metabolismo se vuelve más lento y pueden aparecer síntomas como cansancio, sensibilidad al frío, resequedad en la piel y aumento de peso.

Aunque el hipotiroidismo sí puede favorecer el incremento de peso, generalmente no es la única causa detrás de la obesidad.

¿Cuántos kilos puedes aumentar por problemas de tiroides? Canva

¿Cuántos kilos puedes aumentar por hipotiroidismo?

Diversos estudios médicos han analizado la relación entre el hipotiroidismo y el aumento de peso. La disminución de hormonas tiroideas provoca que el cuerpo utilice menos energía durante el día, incluso en reposo, lo que reduce el gasto calórico.

De acuerdo con información de la American Thyroid Association y especialistas en endocrinología, las personas con hipotiroidismo suelen aumentar entre 2 y 5 kilos. En algunos casos severos el incremento puede ser mayor, principalmente por retención de líquidos y acumulación de sal en el organismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Esto significa que no depende únicamente de un problema hormonal, sino también de hábitos alimenticios, nivel de actividad física, factores genéticos y condiciones médicas.

Por ello, los especialistas advierten que el hipotiroidismo rara vez explica por sí solo aumentos de peso extremos. No obstante, sí puede dificultar la pérdida de peso y hacer más lento el metabolismo.

Cuando el trastorno recibe tratamiento adecuado, muchas personas logran estabilizar su peso y mejorar otros síntomas relacionados con la energía y el funcionamiento metabólico.

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Señales de que tu aumento de peso podría estar relacionado con la tiroides

El aumento de peso por problemas de tiroides normalmente aparece acompañado de otros cambios físicos y emocionales. Debido a que los síntomas suelen desarrollarse de forma gradual, algunas personas tardan años en notar que existe un problema hormonal.

Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Cansancio constante

Piel seca

Caída de cabello

Estreñimiento

Inflamación facial

Sensibilidad al frío

Dificultad para perder peso

Lentitud mental o falta de concentración

Algunos trastornos hormonales pueden confundirse con estrés, envejecimiento o agotamiento cotidiano. Por ello, recomiendan acudir con profesionales de salud antes de iniciar suplementos, remedios naturales o tratamientos alternativos.

Otra característica frecuente del hipotiroidismo es la dificultad para bajar de peso incluso cuando existe alimentación equilibrada y actividad física regular. Algunas personas pueden mantener hábitos saludables y aun así notar pocos cambios en la báscula debido a las alteraciones hormonales.

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¿Por qué la tiroides lenta afecta el metabolismo?

Las hormonas tiroideas T3 y T4 participan en procesos relacionados con el uso de energía, la temperatura corporal y la velocidad con la que funcionan distintos órganos del cuerpo.

Cuando la producción de estas hormonas disminuye, el metabolismo también se vuelve más lento. En términos simples, el organismo “quema” menos calorías durante el día y utiliza la energía con menor rapidez.

Especialistas de Mayo Clinic explican que este cambio metabólico puede provocar fatiga, sensación de frío y acumulación de líquidos. Además, algunas personas experimentan inflamación y mayor dificultad para mantenerse activas físicamente, lo que también puede favorecer el aumento de peso.

Investigaciones recientes sobre metabolismo y función tiroidea señalan que la menor actividad hormonal puede alterar procesos relacionados con el gasto energético y el equilibrio de líquidos en el organismo.

La OMS también destaca que las enfermedades endocrinas forman parte de los factores asociados con el desarrollo de obesidad y sobrepeso.

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Diferencia entre subir de peso por tiroides y por malos hábitos

Aunque el hipotiroidismo influye en el metabolismo, los especialistas aclaran que no todos los casos de aumento de peso se relacionan con la tiroides.

Una alimentación alta en calorías, el sedentarismo, la falta de sueño y el estrés también afectan el peso corporal. Incluso, algunos pacientes con hipotiroidismo tratado continúan presentando dificultades para bajar de peso debido a otros factores metabólicos y hábitos de vida.

Por esta razón, los médicos recomiendan realizar estudios hormonales antes de asumir que el aumento de peso está relacionado exclusivamente con la tiroides.

Las pruebas más comunes incluyen análisis de TSH, T3 y T4, que permiten evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides y detectar posibles alteraciones hormonales.

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¿Qué hacer si sospechas que la tiroides está causando obesidad?

Especialistas recomiendan acudir con un médico endocrinólogo cuando el aumento de peso aparece junto con síntomas persistentes como cansancio extremo, sensibilidad al frío o cambios repentinos en el metabolismo.

Detectar el hipotiroidismo a tiempo permite iniciar tratamiento médico y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares o metabólicas.

Los especialistas también advierte sobre los llamados tratamientos “milagro” para bajar de peso o curar trastornos hormonales. La institución señala que muchos suplementos y terapias alternativas carecen de evidencia científica sólida y pueden representar riesgos para la salud.

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Además del tratamiento indicado por especialistas, la OMS recomienda mantener actividad física regular, alimentación equilibrada y seguimiento médico constante para controlar tanto el peso como las enfermedades endocrinas.

El hipotiroidismo puede provocar aumento de peso debido a que ralentiza el metabolismo y modifica la manera en que el cuerpo utiliza la energía. Sin embargo, especialistas señalan que el incremento suele ser moderado y generalmente se relaciona con otros factores como hábitos alimenticios, sedentarismo y predisposición genética.

Reconocer síntomas como cansancio constante, sensibilidad al frío y dificultad para perder peso puede ayudar a detectar alteraciones hormonales a tiempo. Ante cualquier sospecha, los expertos recomiendan acudir con profesionales de salud y evitar tratamientos sin respaldo científico.