Algunas enfermedades son poco conocidas o poco frecuentes porque se presentan en muy pocos casos. Un ejemplo de ello es el Síndrome de Cushing, una afección endocrina de la que se habla poco, pero que puede afectar seriamente la salud.

De acuerdo con la Oregon Health & Science University (OHSU), una universidad pública de investigación y centro médico académico ubicado en Portland, Estados Unidos, se diagnostican entre 10 y 15 casos nuevos por cada millón de personas al año, y suele presentarse con mayor frecuencia en personas de entre 20 y 50 años.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Cushing, que se conmemora el 8 de abril, se busca visibilizar esta enfermedad y generar mayor conciencia sobre sus síntomas, causas y tratamiento.

¿Qué provoca el síndrome de Cushing?

Si nunca has escuchado hablar del síndrome de Cushing, se trata de una afección que ocurre cuando el cuerpo tiene niveles elevados de la hormona cortisol durante un periodo prolongado, de acuerdo con la Mayo Clinic.

El cortisol es conocido como la “hormona del estrés” y es fundamental para varias funciones del organismo. Sin embargo, cuando se produce en exceso puede provocar diversos problemas de salud.

¿Qué es lo que provoca el síndrome de Cushing?

Cuando sospechas de algún padecimiento es importante acudir con los especialistas. En específico para este síndrome, el aumento puede ocurrir por dos razones principales:

Cuando el cuerpo produce demasiado cortisol de forma natural.

Cuando el cuerpo produce demasiado cortisol de forma natural. Por el uso prolongado de medicamentos glucocorticoides, que actúan de forma similar al cortisol en el organismo.

Día Contra el Síndrome de Cushing 2026: Datos relevantes sobre esta enfermedad Foto: Canva

Síntomas del síndrome de Cushing

Los síntomas del síndrome de Cushing pueden variar dependiendo del nivel de exceso de cortisol en el cuerpo. Algunos de los más comunes son:

Aumento de peso en el tronco, mientras brazos y piernas permanecen delgados.

Aumento de peso en el tronco, mientras brazos y piernas permanecen delgados. Rostro redondeado o “cara de luna”.

Acumulación de grasa entre los hombros, conocida como “joroba de búfalo”.

Estrías rosadas o púrpuras en abdomen, caderas, muslos, senos o axilas.

Piel fina y frágil, que se amorata con facilidad.

Cicatrización lenta de heridas.

Aparición de acné.

Además de los signos visibles, algunas personas pueden experimentar otros problemas de salud como:

Cansancio extremo.

Cansancio extremo. Debilidad muscular.

Depresión, ansiedad o irritabilidad.

Dificultad para controlar las emociones.

Problemas de concentración o memoria.

Insomnio.

Presión arterial alta.

Dolores de cabeza frecuentes.

Infecciones recurrentes.

Oscurecimiento de la piel.

Pérdida de masa ósea, que puede provocar fracturas.

Retraso en el crecimiento en niños.

Día Contra el Síndrome de Cushing 2026: Datos relevantes sobre esta enfermedad Foto: Canva

Principales causas del síndrome de Cushing

De acuerdo con la Cleveland Clinic, existen diversas causas que pueden provocar niveles elevados de cortisol y derivar en el síndrome de Cushing, entre ellas:

El uso prolongado de medicamentos corticosteroides, como prednisona, prednisolona o dexametasona.

El uso prolongado de medicamentos corticosteroides, como prednisona, prednisolona o dexametasona. Tumores que producen ACTH, generalmente en la glándula pituitaria.

Tumores en las glándulas suprarrenales, que generan un exceso de cortisol.

Día Contra el Síndrome de Cushing 2026: Datos relevantes sobre esta enfermedad Foto: Canva

¿Cómo puedo reducir mis niveles de cortisol?

Las personas que padecen síndrome de Cushing deben acudir con un médico especialista, quien determinará el tratamiento adecuado, que puede incluir medicamentos o incluso cirugía, dependiendo de la causa.

Además, algunos hábitos saludables pueden ayudar a mantener los niveles de cortisol bajo control. Entre ellos:

Dormir lo suficiente. Realizar actividad física de forma regular. Practicar ejercicios de respiración profunda. Buscar momentos de diversión y risa. Mantener relaciones sanas y un entorno emocional positivo, ya que el estrés constante puede elevar los niveles de cortisol.

Día Contra el Síndrome de Cushing 2026: Datos relevantes sobre esta enfermedad Foto: Canva

Recuerda que si sospechas que presentas alguno de estos síntomas, lo más importante es acudir con un médico para recibir un diagnóstico adecuado y conocer las opciones de tratamiento más convenientes.



