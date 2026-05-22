Gonorrea y sífilis alcanzan récord histórico en Europa

Las infecciones de transmisión sexual bacterianas alcanzaron niveles récord en Europa durante 2024, con un aumento sostenido de gonorrea, sífilis y sífilis congénita, de acuerdo con nuevos informes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. El dato que más encendió las alertas fue el crecimiento de la gonorrea: 106 mil 331 casos confirmados en 2024, lo que representa un aumento de 303% desde 2015.

La sífilis también siguió una tendencia al alza. El ECDC reportó 45 mil 577 casos en 2024, más del doble que una década atrás. La clamidia se mantuvo como la ITS notificada con mayor frecuencia, con 213 mil 443 casos, mientras que el linfogranuloma venéreo sumó 3 mil 490 casos en países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

La agencia europea advirtió que el crecimiento no se limita a grupos específicos. Aunque los hombres que tienen sexo con hombres siguen siendo el grupo más afectado de forma desproporcionada, la sífilis también aumenta entre población heterosexual, especialmente en mujeres en edad reproductiva, lo que se refleja en el repunte de casos de sífilis congénita.

Una década de infecciones en aumento

Los datos del ECDC muestran que las ITS bacterianas no están creciendo de manera aislada ni repentina. La tendencia lleva años acumulándose y en 2024 alcanzó uno de sus puntos más altos.

La gonorrea es el caso más visible por la magnitud del incremento: más de 106 mil casos notificados y un crecimiento de más de cuatro veces respecto a 2015. La sífilis, por su parte, superó los 45 mil casos, mientras que la clamidia continuó como la infección más reportada en la región.

El linfogranuloma venéreo, una infección asociada a ciertos tipos de clamidia, también mostró transmisión sostenida. En su informe anual, el ECDC reportó 3 mil 490 casos de LGV en 2024, un aumento de 12% frente a 2023 y de 250% respecto a 2015. Dos países, Países Bajos y España, concentraron 73% de los casos notificados.

La sífilis congénita preocupa a Europa

Uno de los puntos más delicados del informe es la sífilis congénita, que ocurre cuando la infección se transmite durante el embarazo al feto. El ECDC informó que los casos casi se duplicaron de 78 en 2023 a 140 en 2024, de acuerdo con los datos notificados por varios países.

La sífilis congénita puede prevenirse con pruebas durante el embarazo y tratamiento oportuno. Sin embargo, cuando no se detecta a tiempo, puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer o complicaciones graves en el recién nacido.

En un informe específico sobre prevención, el ECDC señaló que los casos de sífilis congénita aumentaron 243% en la última década, al pasar de 37 casos en 2015 a 127 en 2024 entre países que reportaron datos de manera constante. También indicó que varios países superaron la meta de eliminación de la OMS para la región europea.