¿Qué es la osteomalacia oncogénica? La enfermedad que padece Miroslava Montemayor

La conductora Miroslava Montemayor reveló que padece osteomalacia oncogénica, una enfermedad catalogada como ultra rara. Este grave padecimiento óseo provocó múltiples lesiones en su cuerpo y la alejó abruptamente de las pantallas durante las coberturas de la Champions League.

La periodista deportiva utilizó sus redes sociales para detallar el calvario físico que vivió en los últimos meses. Explicó que sufrió una fractura en la cadera derecha y detectó 16 microfracturas en la columna vertebral. Su cadera izquierda también estuvo a punto de colapsar por el desgaste severo.

Miroslava Montemayor con jersey de México. Foto de IG: Miroslava Montemayor

Tras dos años de diagnósticos erróneos y enorme incertidumbre médica, los especialistas encontraron el origen de sus intensos dolores. La presentadora de TNT Sports precisó que los registros oficiales apenas contabilizan 22 casos de esta atípica condición médica en todo el territorio mexicano.

QUÉ ES LA OSTEOMALACIA ONCOGÉNICA

La osteomalacia inducida por tumor consiste en una afección generada por pequeños tumores que alteran el organismo. Estas formaciones modifican los niveles de fósforo y vitamina D, debilitando la estructura ósea y elevando el riesgo de sufrir fracturas espontáneas de alta gravedad.

La International Osteoporosis Foundation detalla que este padecimiento detona una producción excesiva de la hormona FGF23. Esta sustancia química controla y regula directamente la cantidad de fósforo que necesita el cuerpo humano para funcionar correctamente todos los días.

Miroslava Montemayor en la cama del hospital. Foto de IG: Miroslava Montemayor

El incremento anormal de esta hormona obliga al organismo a desechar dosis masivas de fósforo a través de la orina. La deficiencia mineral destruye el soporte interno de los huesos y provoca un dolor fulminante en las articulaciones y los músculos del paciente.

Los doctores tardan en detectar el problema porque los síntomas se camuflan bajo perfiles de osteoporosis o males reumatológicos. Montemayor vivió esta pesadilla en carne propia, lidiando con médicos que confundieron la raíz de su deterioro físico en repetidas ocasiones.

¿QUIÉN ES MIROSLAVA MONTEMAYOR?

Miroslava Montemayor nació el 5 de enero de 1990 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La regiomontana incursionó inicialmente en las pasarelas de modelaje y conquistó el título de Nuestra Belleza Internacional México 2013 antes de pisar los foros de grabación televisivos.

La presentadora cursó la carrera de Ingeniería Industrial Administradora en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2014 debutó formalmente en las pantallas de TV Azteca Noreste, donde reportó la acción de magnos eventos deportivos como el Super Bowl XLIX.

Miroslava Montemayor con chamarra de Raiders. Foto de IG: Miroslava Montemayor

Su impacto nacional estalló cuando firmó contrato con la cadena internacional ESPN México. La analista integró el popular equipo de NFL Live y confrontó opiniones con el periodista José Ramón Fernández como coconductora del legendario programa de debate Los Capitanes.

La cadena TNT Sports México reclutó a la conductora en 2021 para convertirla en su figura estelar absoluta. Actualmente dirige las transmisiones de la UEFA Champions League y la Premier League, desmenuzando el mejor futbol del planeta frente a las cámaras de televisión.

La periodista retomó sus actividades profesionales recientemente durante las rondas de semifinales europeas. Su declaración médica visibiliza una enfermedad fantasma y lanza una alerta directa a toda la población mexicana sobre la importancia de buscar diagnósticos precisos.