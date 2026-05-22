¿Qué es una clínica ‘detox’, lugar ligado a feminicidio de Blanca Adriana?

El término clínica ‘detox’ está en tendencia en los últimos días debido al caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien desapareció luego de realizarse un tratamiento estético en uno de esos centros ubicado en Puebla y, posteriormente, luego de estar desaparecida, la encontraron sin vida en Tlaxcala.

Una clínica ‘detox ‘suele ser un centro médico especializado donde se realiza el proceso de desintoxicación para eliminar sustancias adictivas como drogas o alcohol del cuerpo de forma ‘segura y supervisada’, sin embargo, en el caso de Blanca Adriana no se trataba de eso y eso abrió la puerta para detectar que hay negocios que se venden con ese término sin una regulación médica.

¿Qué es una clínica ‘detox’?

Clínica 'detox'. Especial

Con el caso de Blanca Adriana se puso atención a que hay clínicas que utilizan la palabra ‘detox’ como estrategia comercial, aunque médicamente el cuerpo ya tiene órganos encargados de eliminar toxinas, como el hígado y los riñones.

Ese tipo de centros prometen ‘desintoxicar’ el cuerpo mediante tratamientos estéticos, dietas, sueros, masajes, procedimientos reductivos o terapias alternativas.

El principal problema de dichas clínicas es que no tienen una regulación médica específica, así que puede usarse para promocionar desde spas y tratamientos estéticos hasta procedimientos invasivos.

Los principales servicios que ofrecen son: sueros vitaminados, ‘desintoxicación’ intravenosa, pérdida rápida de peso, liposucciones ‘sin cirugía’, terapias hormonales, tratamientos antiedad, aplicaciones de botox, plasma rico en plaquetas, ozonoterapia, ‘medicina regenerativa’, células madre y procedimientos estéticos ambulatorios.

El concepto ‘detox’ se vende con la de idea de, principalmente, limpiar el organismo o rejuvenecer el cuerpo, sin embargo, médicos y autoridades sanitarias señalan que muchos de estos tratamientos tienen poca evidencia científica o se usan de forma exagerada en publicidad.

En México, la COFEPRIS advierte sobre el aumento de clínicas estéticas irregulares. Según sus alertas, muchas operan:

Sin licencia sanitaria.

Con médicos no certificados.

En casas adaptadas.

Con medicamentos caducos.

Sin quirófanos adecuados.

Sin protocolos de emergencia.

Señales de alerta de clínicas ‘patito’

Una característica frecuente es que estos lugares se promocionan intensamente en redes sociales. Usan TikTok, Instagram y Facebook para mostrar ‘antes y después’, promociones rápidas y tratamientos con nombres llamativos como ‘lipo express’, ‘detox premium’, ‘ADN de salmón’, entre otros.

También suelen ofrecer consultas inmediatas y procedimientos el mismo día. COFEPRIS ha señalado que muchos de estos negocios prometen cirugías baratas y sin hospitalización para atraer clientes.

Para prevenir riesgos, es importante tener claro que una clínica formal y regular normalmente tiene: licencia sanitaria visible, un quirófano autorizado, la presencia de un anestesiólogo, médicos con cédula y especialidad, el control de un expediente clínico, la solicitud de estudios previos, la firma del consentimiento informado y la disponibilidad de equipo de emergencia.

En cambio, muchas clínicas ‘patito’ funcionan en departamentos, locales comerciales o casas adaptadas. Algunas cambian constantemente de dirección o eliminan sus redes sociales cuando enfrentan denuncias.

Las señales de alerta que deben encender las alarmas en cualquier paciente incluyen precios demasiado bajos, promociones ‘2x1’, cirugías rápidas, ofertas por WhatsApp, consultas gratuitas con presión para operarse, médicos que no muestran cédula, pagos solo en efectivo, ausencia de hospital y promesas de ‘cero riesgo’.

Caso Blanca Adriana en Puebla

Clínica 'detox'. Especial

Fue el 18 de mayo cuando Blanca Adriana, de 37 años, encontró en redes sociales una promoción sobre un tratamiento estético. Decidió acudir al establecimiento de belleza identificado como “Detox” (o Aditox Clinic), en la calzada Zavaleta de la colonia Santa Cruz Buenavista, en Puebla, acompañada de su esposo para pedir más información y hacerse una valoración.

Una vez en el sitio, el personal la convenció de realizarse ese mismo día un procedimiento estético de eliminación de grasa abdominal. Luego de iniciar el tratamiento, una supuesta doctora le pidió a su esposo que saliera a comprar una faja compresiva, vendas y medicamentos que necesitaría Blanca, pero cuando regresó, la clínica ya estaba cerrada.

A partir de ahí comenzó la búsqueda y en redes sociales fue filtrado un video de las cámaras de seguridad del lugar en donde se observa el momento en el que personal del lugar presuntamente saca un bulto, en el cual se presume iba Blanca Adriana, y posteriormente lo suben a un auto.

Durante las labores de investigación se reveló que la doctora Diana ‘N’, no cuenta con cédula profesional y que la clínica operaba de manera clandestina.

El 21 de mayo se confirmó el hallazgo de una mujer sin vida envuelta en una bolsa en un canal de agua en Tlaxcala. La familia de Blanca confirmó que se trataba de ella.

*mvg*