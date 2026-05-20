¿Cómo prevenir un golpe de calor en adultos mayores?

Las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas ya comienzan a afectar la salud de cientos de personas en distintos estados del país. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud ya se contabilizan más de 260 casos de golpe de calor en lo que va de 2026.

El titular de Salud, David Kershenobich, advirtió que este padecimiento puede convertirse en una emergencia médica en cuestión de minutos si no se atiende a tiempo, especialmente en días donde el calor extremo supera los niveles habituales.

¿Qué es un golpe de calor?

El golpe de calor es una de las emergencias médicas más peligrosas durante la temporada de altas temperaturas, ya que ocurre cuando el cuerpo deja de regular correctamente su temperatura. Esto provoca que el calor corporal aumente rápidamente, superando los 40 grados Celsius.

Este problema puede presentarse tras permanecer mucho tiempo bajo el sol, en ambientes extremadamente calurosos o después de realizar actividad física intensa sin la hidratación adecuada. Especialistas advierten que, si no se atiende de inmediato, el golpe de calor puede causar daños graves en la salud.

Síntomas que podrían alertar sobre un golpe de calor:

Temperatura corporal elevada

Confusión o alteraciones en el estado de conciencia

Piel caliente y seca

Sensación intensa de debilidad o agotamiento

Dolor de cabeza constante

Mareos, náuseas o vómitos

Calambres

Problemas respiratorios o alteraciones cardiovasculares

Entre los sectores más vulnerables se encuentran adultos mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, trabajadores que permanecen bajo el sol, deportistas y personas que viven solas o en condiciones de aislamiento.

Foto: Imagen generada con IA

Recomendaciones para prevenir un golpe de calor:

Mantente hidratado durante todo el día, aunque no tengas sed. Lo ideal es consumir suficiente agua y evitar bebidas alcohólicas o con exceso de azúcar.

Evita exponerte al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ya que es el periodo con mayor intensidad de radiación.

Usa ropa ligera, fresca y de colores claros para ayudar a regular la temperatura corporal.

Si tienes que salir, procura caminar por zonas con sombra y tomar descansos frecuentes.

Consume alimentos frescos como frutas, verduras y ensaladas, evitando comidas muy pesadas o calientes.

Refresca tu cuerpo constantemente con duchas, paños húmedos o ventilación adecuada en casa.

Cuidar a los adultos mayores durante esta temporada de calor es fundamental, ya que son uno de los grupos más vulnerables ante las altas temperaturas. Mantenerlos hidratados, en espacios frescos y evitar que se expongan al sol por largos periodos puede prevenir complicaciones graves y proteger su salud.

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¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Un golpe de calor puede convertirse rápidamente en una emergencia médica, por eso actuar de inmediato es clave para evitar complicaciones graves. Lo primero que se recomienda es trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, ventilado y alejado del sol. También es importante colocarla con los pies ligeramente elevados y comunicarse cuanto antes a los servicios de emergencia.

Mientras llega la ayuda médica, se debe retirar el exceso de ropa para ayudar a disminuir la temperatura corporal. Otra medida efectiva es colocar compresas húmedas en zonas como las axilas, ingles y cuello, ya que esto ayuda a enfriar el cuerpo más rápido.

Además, es importante revisar constantemente el estado de la persona y controlar su temperatura cada 15 minutos. Si vuelve a elevarse, se deben continuar aplicando medidas de enfriamiento mientras recibe atención médica.

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