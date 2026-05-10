Cómo cuidar a tus gatos durante la temporada de calor
Durante la temporada de calor, los gatos requieren cuidados especiales para evitar deshidratación y golpes de calor que puedan afectar su salud
Los gatos en temporada de calor pueden presentar síntomas que, si no son atendidos a tiempo, podrían convertirse en un problema grave para su salud. Por ello, es importante tomar algunas medidas para mantenerlos frescos e hidratados. Aquí te explicamos algunos puntos que puedes considerar:
- Agua fresca siempre disponible
Asegúrate de que tus michis tengan agua limpia y fresca en todo momento. Una buena opción es utilizar un bebedero tipo fuente, ya que el agua en movimiento suele llamar más su atención y los anima a tomar más líquidos.
- Espacios con sombra y ventilación
Procura crear una zona fresca dentro de casa donde no estén expuestos directamente al sol. Puede ser un espacio con sombra, ventilación o cerca de una ventana protegida del calor.
- Cepillados frecuentes
Cepillar a los gatos constantemente ayuda a retirar el pelo muerto y evita que acumulen demasiado calor en su cuerpo. Además, esto les ayuda durante la temporada de muda.
- Nunca los dejes dentro del vehículo
Aunque sea por pocos minutos, jamás dejes a tus gatos dentro de un automóvil, ya que las altas temperaturas pueden provocar deshidratación o golpes de calor.
- Alimentación húmeda
Incrementar el consumo de comida húmeda, como sobres o latas, puede ayudarles a mantenerse hidratados durante los días más calurosos. Puedes preparar comida con verdura húmeda.
- Refresca su cuerpo
Si notas que tu gato tiene mucho calor, puedes pasarle una toalla húmeda por el lomo, cuello y almohadillas para ayudar a bajar su temperatura corporal.
Durante la temporada de calor, muchas personas recurren al uso de ventiladores o aire acondicionado para mantener frescos a sus gatos dentro del hogar. Sin embargo, aunque estos aparatos pueden ayudar a reducir la temperatura, también es importante utilizarlos con ciertas precauciones
Si el gato presenta síntomas como jadeo excesivo, debilidad, vómito, falta de apetito o signos de deshidratación, lo más recomendable es acudir de inmediato con un médico veterinario, ya que un golpe de calor puede poner en riesgo su salud si no es atendido a tiempo.
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