Cómo cuidar a tus gatos durante la temporada de calor

Los gatos en temporada de calor pueden presentar síntomas que, si no son atendidos a tiempo, podrían convertirse en un problema grave para su salud. Por ello, es importante tomar algunas medidas para mantenerlos frescos e hidratados. Aquí te explicamos algunos puntos que puedes considerar:

Agua fresca siempre disponible

Asegúrate de que tus michis tengan agua limpia y fresca en todo momento. Una buena opción es utilizar un bebedero tipo fuente, ya que el agua en movimiento suele llamar más su atención y los anima a tomar más líquidos.

Espacios con sombra y ventilación

Procura crear una zona fresca dentro de casa donde no estén expuestos directamente al sol. Puede ser un espacio con sombra, ventilación o cerca de una ventana protegida del calor.

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Cepillados frecuentes

Cepillar a los gatos constantemente ayuda a retirar el pelo muerto y evita que acumulen demasiado calor en su cuerpo. Además, esto les ayuda durante la temporada de muda.

Nunca los dejes dentro del vehículo

Aunque sea por pocos minutos, jamás dejes a tus gatos dentro de un automóvil, ya que las altas temperaturas pueden provocar deshidratación o golpes de calor.

Alimentación húmeda

Incrementar el consumo de comida húmeda, como sobres o latas, puede ayudarles a mantenerse hidratados durante los días más calurosos. Puedes preparar comida con verdura húmeda.

Refresca su cuerpo

Si notas que tu gato tiene mucho calor, puedes pasarle una toalla húmeda por el lomo, cuello y almohadillas para ayudar a bajar su temperatura corporal.

Durante la temporada de calor, muchas personas recurren al uso de ventiladores o aire acondicionado para mantener frescos a sus gatos dentro del hogar. Sin embargo, aunque estos aparatos pueden ayudar a reducir la temperatura, también es importante utilizarlos con ciertas precauciones

Foto: Pixabay

Si el gato presenta síntomas como jadeo excesivo, debilidad, vómito, falta de apetito o signos de deshidratación, lo más recomendable es acudir de inmediato con un médico veterinario, ya que un golpe de calor puede poner en riesgo su salud si no es atendido a tiempo.

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