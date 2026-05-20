La Profeco revela cuáles son las mejores servilletas del supermercado

Las servilletas parecen uno de esos productos que casi nadie compara hasta que aparece un problema en plena comida: se rompen al primer contacto con líquidos, dejan residuos de papel o terminan gastándose mucho más rápido de lo esperado. Aunque suelen verse como una compra menor dentro del supermercado, la diferencia entre una buena y una mala marca sí puede notarse en resistencia, absorción y duración.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor ha realizado distintos análisis de calidad sobre productos desechables de uso cotidiano, incluyendo servilletas de papel. Las pruebas revisan factores como capacidad de absorción, resistencia en húmedo, número real de hojas y cumplimiento de información comercial.

Los resultados mostraron que no siempre las marcas más caras ofrecen el mejor desempeño y que algunas opciones económicas logran competir bastante bien en pruebas de laboratorio.

Las servilletas que mejor salieron evaluadas por Profeco

Entre las marcas mejor evaluadas en estudios comparativos de Profeco destacó Pétalo, especialmente por su resistencia y capacidad de absorción. Durante las pruebas, el producto mostró buen desempeño al contacto con líquidos y menor tendencia a romperse frente a otras opciones comerciales.

Otra de las marcas con resultados favorables fue Elite, que obtuvo buenas calificaciones por consistencia en grosor y absorción.

Kleenex también apareció entre las opciones destacadas gracias a la calidad del papel y la resistencia de sus servilletas durante pruebas húmedas.

En contraste, algunos productos económicos presentaron problemas de fragilidad, menor absorción o diferencias entre el número de hojas declarado y el contenido real del empaque.

Uno de los aspectos que más revisa Profeco es precisamente la resistencia cuando el papel entra en contacto con agua o grasa, ya que muchas servilletas pierden estructura rápidamente y terminan obligando a usar varias hojas para una sola comida.

Las pruebas también consideran el rendimiento general por paquete, un punto importante para consumidores que buscan opciones más duraderas y no únicamente precios bajos.

De acuerdo con especialistas en consumo, una servilleta de buena calidad debe absorber líquidos sin deshacerse fácilmente y mantener cierta firmeza incluso durante comidas con salsas o alimentos grasosos.

Otro punto importante es el gramaje y la cantidad de capas del papel. En general, las servilletas de doble hoja suelen ofrecer mejor desempeño en comparación con versiones sencillas o ultradelgadas.

Actualmente, el mercado mexicano ofrece desde servilletas básicas para uso diario hasta productos premium orientados a reuniones o restaurantes, lo que ha ampliado considerablemente las diferencias de calidad entre marcas.

Profeco también recuerda que el etiquetado debe incluir información clara sobre número de hojas, medidas y composición del producto, ya que algunos empaques utilizan diseños voluminosos que pueden dar impresión de mayor contenido del real.

Aunque se trata de un artículo cotidiano, las diferencias entre marcas terminan afectando directamente el rendimiento y gasto doméstico a largo plazo.

Elegir una buena servilleta no necesariamente implica comprar la opción más cara del supermercado. En varios estudios comparativos, las marcas que mejor funcionaron fueron aquellas que lograron equilibrio entre absorción, resistencia y precio accesible para el consumidor mexicano.