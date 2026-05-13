Denuncian que caballos usados en encuentro de tauromaquia fueron expuestos a altas temperaturas

Un encuentro en defensa de la tauromaquia realizado en las instalaciones del Congreso de Hidalgo generó polémica luego de que activistas animalistas presentaran una denuncia ante autoridades ambientales por las condiciones en las que permanecieron dos caballos utilizados durante el evento.

De acuerdo con integrantes de colectivos protectores de animales, los equinos fueron mantenidos durante varias horas en el área de estacionamiento del recinto legislativo, expuestos a altas temperaturas y sin acceso visible a agua. Los inconformes señalaron que ambos animales mostraban signos de agotamiento físico, entre ellos salivación constante y evidente estrés.

Ante esta situación, los activistas solicitaron la intervención de personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, respaldándose en lo establecido por la fracción IV del artículo 23 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del estado.

Caballos utilizados en un encuentro en defensa de la tauromaquia Foto: Especial

El foro fue impulsado por el diputado priista Marco Antonio Mendoza, quien recientemente promovió una iniciativa para declarar las corridas de toros como patrimonio cultural en Hidalgo. La propuesta ha generado debate entre distintos sectores sociales y políticos.

La iniciativa contrasta con otra presentada anteriormente por el legislador del Partido Verde Ecologista de México, Avelino Tovar, quien desde hace más de un año planteó una reforma enfocada en restringir los espectáculos taurinos, aunque hasta ahora no ha avanzado en el proceso legislativo.

En las últimas semanas, la discusión sobre la permanencia de las corridas de toros en la entidad ha tomado fuerza. Incluso, un festejo taurino que se tenía previsto celebrar el pasado 9 de mayo en Pachuca fue cancelado en medio de la presión ejercida por organizaciones defensoras de los animales y ciudadanos que rechazan este tipo de espectáculos.

Caballos utilizados en un encuentro en defensa de la tauromaquia Foto: Especial

Edomex endurece penas contra maltrato animal

El maltrato animal ya no queda impune en el Estado de México. Con la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, las sanciones por actos de crueldad se castigan y pueden alcanzar multas de hasta 35 mil pesos y un arresto de 36 horas.

La legislación, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez, busca frenar una problemática que durante años permaneció normalizada. Ahora se reconoce a los animales como seres sintientes. Este estatus jurídico obliga a los ciudadanos a garantizar condiciones dignas de vida, salud y atención médica, sacándolos del abandono legal en el que se encontraban.

La normativa establece una escala de penalizaciones dependiendo de la gravedad de la falta. El maltrato grave será sancionado con multas que van de los 17 mil a los 35 mil pesos e involucra actos que provoquen sufrimiento innecesario, pongan en riesgo la vida o impliquen abandono extremo. Mientras que las faltas menores, pueden derivar en sanciones económicas o arresto de hasta 36 horas por descuido en el alojamiento o falta de higiene.

La ley también apuesta por la reeducación social. El modelo incluye el trabajo comunitario en centros de protección animal para los infractores. Además de campañas de concientización permanentes e integración del bienestar animal en los programas educativos del estado.

Como parte integral de este esfuerzo, el gobierno estatal, en coordinación con los municipios, mantiene activa la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda y Adopta). Este programa se enfoca en el control poblacional ético y en fomentar la adopción responsable, asegurando que el rescate de animales no termine en el hacinamiento, sino en una segunda oportunidad de vida.

Con estas medidas, la administración de la mandataria estatal busca consolidar una cultura de respeto donde el maltrato animal tenga consecuencias claras y el bienestar sea un derecho garantizado.

jcp