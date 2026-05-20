Estos son los riesgos de usar sprays nasales bronceadores

El Consejo General de Enfermería alerta sobre los "riesgos sanitarios" vinculados a la utilización de los 'sprays' nasales bronceadores, "una práctica viral en redes sociales que causa cefaleas e hipertensión" mientras que se promete "un tono moreno rápido sin avisar de posibles efectos adversos".

En concreto, desde la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación Enfermería de esta corporación sanitaria se advierte de "los peligros de dejarse llevar por esta tendencia", por lo que se recuerda "la importancia de tomar decisiones en salud basadas en la evidencia científica". De lo contrario, y en relación con estos dispositivos, existe riesgo de otros problemas, como náuseas, fatiga y vómitos.

El divulgador científico de la citada Unidad, Héctor Nafría, resalta que “no todo lo que se comparte tiene respaldo científico y, en temas de salud, eso puede acabar pasando factura".

Añade que “cuando la validación social pesa más que la evidencia, la salud queda en segundo plano".

'Influencers', presión por el bronceado y contenido viral están empujando prácticas sin garantías y ahí es donde la desinformación encuentra terreno fácil", sostiene.

Por otra parte, la enfermera especializada en dermoestética y divulgadora en fotoprotección, Alba Belastegui, advierte que "muchos de estos aerosoles, comercializados de forma ilegal y a menudo disfrazados con aromas agradables, contienen melanotan, una sustancia que imita la acción de la hormona estimulante de los melanocitos". "Este compuesto no está aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ni por otros organismos reguladores internacionales".

Principio activo no regulado

En este contexto, desde el Consejo General de Enfermería indica que "la inhalación de esta sustancia introduce en el organismo un principio activo no regulado, sin control de dosificación ni garantías de pureza, provocando efectos sistémicos que ya se están documentando en la práctica clínica".

La también miembro de la asociación científica Secudemna añade que "el uso de estos dispositivos se correlacionan con episodios de hipertensión arterial grave, cefaleas persistentes, fatiga extrema, así como cuadros recurrentes de náuseas y vómitos".

Resalta que "desde el ámbito dermoestético y dermatológico, observamos con máxima preocupación cómo la estimulación artificial y descontrolada de la melanina provoca cambios atípicos en la morfología, la pigmentación y el tamaño de los lunares preexistentes",

Destaca que "esta actividad displásica no solo dificulta el diagnóstico precoz de patologías oncológicas, sino que supone un riesgo celular inasumible".

A juicio de Belastegui, "el bronceado saludable no existe". "El cambio de tono de piel es una respuesta de auxilio de nuestro organismo frente al daño en el ADN celular provocado por la radiación ultravioleta".

Agrega que "intentar replicar este proceso mediante vías químicas sistémicas e ilegales es una imprudencia".

Por último, y tras señalar el Consejo General de Enfermería que "la verdadera prevención del daño solar, el fotoenvejecimiento y el cáncer de piel se fundamenta exclusivamente en la educación, la evitación del sol en horas de máxima radiación, el uso de barreras físicas y la aplicación rigurosa de fotoprotectores tópicos de amplio espectro", esta enfermera ha pedido "priorizar el criterio clínico y la evidencia científica por encima de las modas virales".

jcp