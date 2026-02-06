Cáncer de pulmón en México: 80% se detecta tarde; IA busca cambiar el diagnóstico

Inhibidores, inmunoterapias, medicamentos monoclonales, vacunas, quimioterapias, radioterapias… Una de las industrias que más ha revolucionado en medicina, sin duda, es el tratamiento contra el cáncer; sin embargo, las cifras de letalidad (es decir, qué tan peligrosa es la enfermedad para la persona que ya recibió el diagnóstico) sigue en aumento y uno de estos es el cáncer de pulmón.

Imagina esto… La gran mayoría de los pacientes que es diagnosticado con cáncer de pulmón en México (entre el 67% y el 80%) es porque ya se encuentra en etapa IV cuando la enfermedad hizo metástasis y ya ha colonizado otros órganos. En este escenario, la ventana de oportunidad es mínima: apenas el 5% de los casos se detecta en etapas tempranas, el único momento donde la cirugía aún puede ofrecer una promesa de curación.

¿Y los síntomas, cómo puedo saber qué tengo cáncer de pulmón? Desafortunadamente no es tan sencillo como solo tener algunos síntomas, ya que algunos de estos son traicioneramente inespecíficos. Esto provoca que el diagnóstico se confunda con padecimientos comunes como tuberculosis, neumonía o bronquitis crónica antes de que se sospeche de un tumor.

Un nuevo fármaco podría disminuir las consecuencias de pacientes con cáncer de pulmón

A este laberinto clínico se suma el estigma social: persiste la idea errónea de que esta enfermedad es exclusiva de fumadores, ignorando que en México existe un alto índice de casos relacionados con la exposición al humo de leña o factores ambientales.

El diagnóstico temprano: un reto en el cáncer de pulmón

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico temprano del cáncer y médicos mejor capacitados pueden salvar vidas, en el cáncer de pulmón un diagnóstico temprano ofrece hasta un 90% de éxito en el tratamiento, es por esto que la detección oportuna es una de las herramientas más efectivas para mejorar el pronóstico de los pacientes.

En México, existen varias iniciativas para detectar a tiempo el cáncer de pulmón, uno de ellos, es el de la Secretaría de Salud de Nuevo León, la UANL y la farmacéutica AstraZeneca, quienes firmaron una alianza para implementar un programa estatal de tamizaje con tecnología de inteligencia artificial. Esta herramienta permite identificar nódulos sospechosos con una precisión mucho mayor en etapas donde el paciente aún no presenta síntomas.

Cáncer de Pulmón: El tratamiento con pastillas orales que podría reemplazar a la quimioterapia Foto Canva

"Cada diagnóstico tardío representa una oportunidad perdida. La inteligencia artificial ya está transformando la forma en que diagnosticamos y tratamos el cáncer", señaló el doctor Alberto Hegewisch, director del área de diagnóstico en AstraZeneca México en un comunicado de prensa.

Este proyecto se suma a la Iniciativa Universitaria contra el Cáncer de Pulmón de la UANL, que ya ha analizado más de 30 mil radiografías, detectando cientos de casos sospechosos mediante algoritmos avanzados.

El corazón de esta alianza es la implementación del software llamado qXR (desarrollado por Qure.ai en colaboración con AstraZeneca), el cual analiza radiografías de tórax en segundos, buscando nódulos pulmonares, opacidades o derrames que el ojo humano podría pasar por alto en etapas iniciales.

Además de cáncer, esta herramienta identifica hasta 29 anomalías distintas, incluyendo signos de tuberculosis o neumonía, lo que permite un diagnóstico integral de la salud respiratoria del paciente.

Aunque Nuevo León es el estado pionero con este convenio estatal (firmado en noviembre de 2025), el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México también ha adoptado esta tecnología a inicios de 2026.Instituciones al frente de la batalla

Además del esfuerzo en el norte del país, existen pilares institucionales que ofrecen esperanza a la población sin seguridad social: