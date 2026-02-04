El IPN desarrolla un biosensor para identificar una bacteria asociada al cáncer de estómago

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan un biosensor capaz de identificar la bacteria Helicobacter pylori en la saliva, una herramienta que podría resultar fundamental para prevenir el cáncer de estómago.

Esta innovación, desarrollada en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) en Tlaxcala, permite realizar un diagnóstico no invasivo que evita las molestias de las endoscopias tradicionales, las cuales requieren introducir una sonda para inspeccionar el interior del organismo.

El biosensor está diseñado para identificar a la bacteria Helicobacter pylori Canva

¿Cómo funciona el biosensor del IPN que rastrea la bacteria?



Olvídate de los tubos incómodos bajando por tu garganta. La innovación radica en la simplicidad molecular; este invento no invade tu cuerpo, le basta con fluido bucal para ser un detective microscópico.

Se utiliza un biosensor coloidal, una solución líquida con partículas diseñadas para cazar al intruso. Al mezclar tu saliva con este líquido, ocurre la magia de la biotecnología en este proceso, como explica el IPN.

Las partículas en el líquido se unen específicamente a la bacteria si se encuentra en tu muestra.

Pesca magnética: Un imán separa las partículas que ya atraparon a la bacteria, limpiando todo lo que no sirve.

Resultado exprés: Al aislar la bacteria magnéticamente, se confirma la infección en minutos sin cultivos lentos.

Es como buscar una aguja en un pajar usando un imán gigante que solo atrae acero. Esta tecnología de limpieza magnética permite analizar muestras complejas sin necesidad de equipos que resulten costosos.

El biosensor funciona con una muestra de saliva. Canva

¿Cuál es la eficacia del biosensor en las pruebas?



Las pruebas experimentales son realizadas por un equipo bajo la dirección del Abdú Orduña Díaz, en colaboración con Cecilia Díaz Pérez y Zeus Saldaña Ahuactzi, en Tlaxcala. La misión es evitar que ocurran falsos negativos.

El nivel de precisión alcanzado es satisfactorio. Según los reportes, la eficacia actual es absoluta bajo condiciones controladas, lo que promete obtener un mejor diagnóstico al usar la herramienta.

Puntería perfecta: Demuestra una eficacia del 100% en la detección de la bacteria en ensayos de laboratorio.

Especificidad: A diferencia de otros sensores, este se diseña exclusivamente para la Helicobacter pylori.

Rapidez: Ofrece un diagnóstico certero en minutos, superando los tiempos de cualquier prueba convencional.

El biosensor del IPN tiene una eficacia del 100% en pruebas de laboratorio. Canva

¿Cuál es el estado actual del biosensor y cuáles son los pasos siguientes?



La ciencia tiene sus tiempos y protocolos para el biosensor. Actualmente, el proyecto se encuentra en un estado avanzado de maduración, ya funciona y prueba su valía en la mesa de trabajo.

El proyecto tiene un avance global del 70%. La tecnología base está verificada, pero falta la fase de validación clínica masiva necesaria para que llegue a las clínicas y sea distribuido de forma común.

Estos son los pasos siguientes:

Formalizar convenios con el sector salud para probar el sensor con muestras de pacientes reales.

Tramitar el registro de patente , ya que es una tecnología inédita que debe protegerse.

Llevar el dispositivo a centros de atención primaria y comunidades con acceso limitado

El objetivo final es ver este biosensor en manos de médicos rurales y especialistas por igual. Se busca que el costo no sea una barrera, permitiendo que la tecnología sirva a toda la sociedad.

La bacteria Helicobacter pylori también causa gastritis. Canva

¿La bacteria Helicobacter pylori causa cáncer de estómago?



La bacteria Helicobacter pylori es un carcinógeno de tipo 1. Tiene una relación directa y comprobada con el desarrollo de tumores, siendo el factor de riesgo más importante, como explica un estudio publicado en la revista Antibiotics.

La bacteria inicia un proceso destructivo que altera la estructura de tu estómago. Provoca lesiones que terminan en un diagnóstico fatal si no se frenan a tiempo con un tratamiento médico adecuado.

Estas son las enfermedades que causa la bacteria Helicobacter pylori, de acuerdo con un estudio publicado en Exploration of Digestive Diseases y un artículo disponible en Frontiers:

Gastritis crónica : La inflamación persistente que abre la puerta a daños mayores en tu tejido.

Úlceras pépticas : Heridas dolorosas en el revestimiento del estómago que causan sangrados o perforaciones.

Metaplasia : Cambios celulares precancerosos donde el tejido estomacal empieza a mutar de forma negativa.

Linfoma MALT: Un tipo de cáncer del tejido linfoide asociado directamente a la mucosa gástrica.

La bacteria manipula tu sistema inmune y provoca estrés oxidativo dañando tu ADN. Detectarla a tiempo con este biosensor no solo cura una gastritis, literalmente te salva de desarrollar un tumor mortal.