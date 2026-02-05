Zayn Malik anuncia conciertos en México: fechas, ciudades y cuándo comprar boletos 

Zayn Malik hace apenas unas horas anunció su nuevo disco que llevará por nombre Konnakol y este jueves el cantante sorprendió a sus fans al revelar las primeras fechas de su nuevo tour y México está incluido.

Si quieres ir a los conciertos que dará Zayn Malik en México como parte de su gira The Konnakol, toma nota porque aquí te damos todos los detalles, entre ellos cuando podrás comprar tus boletos.

El cantante lanzará nueva música este año Instagram

¿Cuándo y dónde se presentará Zayn Malik en México?

Zayn Malik llegará a México este año y se presentará específicamente en tres ciudades de México, esto tan solo dos meses antes de que lo haga su excompañero de One Diection, Harry Styles.

Zayn Malik dará tres conciertos, uno en cada ciudad que a continuación te mencionamos, ¡anota las fechas!

14 de junio- Estadio Borregos en Monterrey

17 de junio- Arena VFG en Guadalajara

20 de junio- Estadio GNP en CDMX

¿Cuándo es la preventa de boletos para Zayn Malik en México?

Si quieres asistir a los conciertos que realizará Zayn Malik en México, te contamos que habrá varias ventas de boletos.

La primera de ella será el 10 de febrero a las 10:00 AM en Ticketmaster. Esta será una venta para fans con la cual deberás de contar con un código que conseguirás al registrarte en la página www.zaynvipkey.fan3.io.

La siguiente venta será la Beyond que será el mismo 10 de febrero a las 11:00 AM. El 11 de febrero será la venta Prioroity a las 11:00 AM. Toma en cuenta que para poder participar en ellas deberás de ser cliente exclusivo de Banamex.

Por otra parte, podrás comprar boletos en la preventa de este banco, ya sea con tarjetas de crédito o débito, el 12 de febrero a las 2:00 PM.

Finalmente, si no cuentas con una tarjeta de dicho banco, no te preocupes, que podrás adquirir tus entradas en la venta general que se realizará el 13 de enero a las 2:00 PM en Ticketmaster.

Hasta el momento no se han revelado los precios de los boletos, pero se espera que se revelen una vez iniciada la venta para fans.

