El vértigo recurrente, los zumbidos persistentes en el oído o la pérdida auditiva intermitente suelen atribuirse al estrés, al cansancio o al paso del tiempo. Sin embargo, en algunos casos, estos síntomas forman parte de un trastorno poco conocido que afecta el equilibrio y la audición.

El Día para la Concienciación del Síndrome de Ménière invita a poner atención en estas señales, a hablar de una enfermedad del oído interno que suele ser invisible y a recordar la importancia de informarse y buscar atención médica oportuna.

Día para la Concienciación del Síndrome de Ménière: qué es y por qué se conmemora. Canva

Día para la Concienciación del Síndrome de Ménière

Aunque no está reconocido oficialmente por todos los organismos internacionales como un “día mundial”, el 7 de febrero se ha consolidado como una fecha clave para la concienciación sobre el síndrome de Ménière, gracias al impulso de asociaciones de pacientes, organizaciones civiles y comunidades médicas que buscan visibilizar este trastorno del oído interno.

Más que una celebración, se trata de un punto de encuentro para compartir experiencias, difundir información confiable y exigir mayor atención médica, investigación y acompañamiento social para quienes viven con esta condición.

La falta de conocimiento generalizado sobre el síndrome de Ménière ha provocado, durante décadas, diagnósticos tardíos, estigmatización y una normalización peligrosa de síntomas que pueden ser altamente incapacitantes.

Esta fecha coincide con el fallecimiento de Prosper Ménière, médico francés que en 1861 describió por primera vez un conjunto de síntomas —vértigo, zumbidos y pérdida auditiva— y estableció que su origen se encontraba en el oído interno, y no únicamente en el sistema nervioso central, como se creía hasta entonces. Su aporte sentó las bases para el estudio moderno de los trastornos vestibulares.

Para muchas personas diagnosticadas y para las asociaciones que las representan, esta efeméride es una oportunidad para romper la invisibilidad de una enfermedad que afecta múltiples dimensiones de la vida cotidiana: desde la movilidad y el desempeño laboral, hasta la salud emocional y las relaciones sociales.

En este contexto, organizaciones como la Asociación Síndrome de Ménière España (ASMES) han impulsado iniciativas —entre ellas una petición en Change.org— para que el 7 de febrero sea reconocido oficialmente como Día Nacional o Mundial del Síndrome de Ménière, lo que permitiría ampliar el alcance de las campañas de concienciación y fortalecer la atención institucional.

Qué es el Síndrome de Ménière y cuáles son sus síntomas más comunes

El síndrome o enfermedad de Ménière es un trastorno crónico del oído interno que afecta principalmente dos funciones esenciales: la audición y el equilibrio.

Se caracteriza por episodios que aparecen de forma intermitente y pueden progresar con el tiempo, lo que explica por qué muchas personas tardan años en recibir un diagnóstico certero.

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas más comunes incluyen:

Episodios de vértigo , que pueden durar desde minutos hasta varias horas y provocar náuseas o vómitos.

Tinnitus , es decir, zumbidos o ruidos persistentes en uno o ambos oídos.

Pérdida auditiva (hipoacusia), generalmente fluctuante al inicio y más permanente en etapas avanzadas.

Sensación de presión o plenitud en el oído , similar a tenerlo “tapado”.

La intensidad y frecuencia de estos síntomas varían de una persona a otra, lo que contribuye a que el síndrome de Ménière sea confundido con estrés, ansiedad, migraña u otros trastornos vestibulares.

Esto explica por qué muchos pacientes pasan por múltiples consultas antes de obtener un diagnóstico adecuado.

Aunque la causa exacta aún no se conoce, instituciones como el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) señalan que el síndrome podría estar relacionado con un desequilibrio en los líquidos del oído interno, lo que altera los mecanismos que regulan el equilibrio y la audición.

Factores genéticos, infecciones previas o alteraciones del sistema inmunológico también se investigan como posibles desencadenantes.

La importancia de la concienciación

Hablar del síndrome de Ménière va más allá de explicar una definición médica. La concienciación implica reconocer experiencias de vida, validar síntomas que muchas veces son minimizados y fomentar una atención oportuna que evite consecuencias físicas y emocionales a largo plazo.

Los especialistas mencionan que un diagnóstico temprano, acompañado de seguimiento especializado, puede ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de las crisis y mejorar significativamente la calidad de vida.

Según Mayo Clinic, aunque no existe una cura definitiva, el manejo adecuado permite controlar los síntomas y mantener la funcionalidad cotidiana.

Además, la visibilización contribuye a derribar mitos, como la idea de que el vértigo recurrente es “normal” o que los zumbidos persistentes deben ignorarse.

Para quienes viven con Ménière, la imprevisibilidad de los episodios puede generar ansiedad, aislamiento social e incluso dificultades laborales, por lo que un enfoque integral —médico, psicológico y social— resulta fundamental.

Cómo sumarse a la concienciación del Síndrome de Ménière

Participar en esta conmemoración no requiere grandes acciones, sino información y empatía. Algunas formas concretas de sumarse son:

Compartir información confiable proveniente de instituciones de salud y asociaciones especializadas.

Difundir testimonios de personas que viven con Ménière para humanizar la enfermedad y combatir estigmas.

Apoyar campañas de visibilización , como la iniciativa en Change.org que busca el reconocimiento oficial del 7 de febrero como Día Nacional del Síndrome de Ménière.

La sensibilización del público general y de los profesionales de la salud es clave para que síntomas persistentes no se normalicen y para que quienes los padecen reciban atención adecuada, sin prejuicios ni retrasos.

El Día para la Concienciación del Síndrome de Ménière no es solo una fecha marcada en el calendario. Es una oportunidad anual para hablar de salud con empatía, información y acción, y para recordar que detrás de cada diagnóstico hay personas que buscan comprensión y acompañamiento.

A través de iniciativas de difusión, redes de apoyo entre pacientes y campañas de reconocimiento institucional, esta efeméride aspira a transformar la experiencia de vivir con Ménière: de algo invisible y minimizado, a una condición comprendida, atendida y socialmente reconocida.

La conmemoración del Día para la Concienciación del Síndrome de Ménière busca fortalecer el conocimiento público sobre un trastorno del oído interno que con frecuencia se diagnostica de forma tardía.

La difusión de información clara, el reconocimiento de los síntomas y el impulso a iniciativas de visibilización permiten mejorar el acceso a la atención médica y reducir la normalización de manifestaciones que pueden afectar la audición, el equilibrio y la vida diaria de quienes viven con esta condición.