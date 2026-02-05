El ruido rosa podría interferir con el sueño profundo en lugar de ayudarte a dormir: estudio

Algunas personas recurren cada noche al zumbido de aplicaciones de ruido rosa para bloquear el mundo exterior. La creencia popular sostiene que estos sonidos constantes garantizan un descanso profundo.

Sin embargo, la ciencia lanza una advertencia sobre esta práctica. En lugar de ayudar a dormir, el sonido permanente altera las fases del cerebro y sabotea la estructura natural del reposo.

Se pensaba que el ruido rosa ayudaba a bloquear estruendos que quitaban el sueño. Canva

¿Qué es el ruido rosa y para qué se usa?

El ruido rosa gana terreno como tendencia de bienestar por su efecto acústico suave. Se define por poseer mayor potencia en las frecuencias bajas, lo que resulta en un tono más profundo que el estático ruido blanco.

A diferencia del sonido agudo de una televisión sin señal, este imita elementos de la naturaleza. El objetivo es replicar la sensación de una lluvia constante, el viento o el movimiento rítmico del mar.

Estas son las características del ruido rosa, de acuerdo con la revista Neuroscientist:

Enmascaramiento: Crea una capa auditiva que suaviza los ruidos externos estridentes provenientes de la calle.

Crea una capa auditiva que suaviza los ruidos externos estridentes provenientes de la calle. Relajación: Utiliza frecuencias naturales que inducen calma y ayudan a conciliar el sueño en entornos tensos.

Utiliza frecuencias naturales que inducen calma y ayudan a conciliar el sueño en entornos tensos. Se plantea que estos sonidos podrían sincronizar ondas cerebrales para fijar recuerdos en el hipocampo.

Muchas personas lo utilizan de forma práctica para evitar los sobresaltos nocturnos provocados por el tráfico. Se cree que el fondo uniforme protege el sueño, pero los datos recientes contradicen esta percepción.

El ruido rosa podría ser contraproducente para conciliar el sueño. Canva

¿Por qué el ruido rosa podría empeorar el sueño?

Un experimento con participantes publicado en la revista Sleep revela que el uso continuo de ruido rosa reduce la cantidad de sueño durante el Movimiento Ocular Rápido (REM). Esta es la fase donde ocurren los sueños y se procesan las emociones del día.

El estudio confirma que intentar tapar el tráfico con más ruido empeora el problema. El cerebro sufre una fragmentación que dificulta mantenerse en las etapas de descanso óptimas para la salud.

Ocurre una disminución de la fase REM, lo que afecta la salud mental y la regulación emocional.

de la fase REM, lo que afecta la salud mental y la regulación emocional. Falsa sensación: Aunque existen menos despertares conscientes, la calidad real del descanso cae de forma drástica.

Aunque existen menos despertares conscientes, la de forma drástica. Mal humor: El estudio reporta que las personas suelen sentirse agotadas, infelices y con mayor tensión física al despertar por la mañana.

Aunque los participantes notan menos interrupciones por ruidos externos, el resultado final es un agotamiento mayor. El cerebro no logra completar los ciclos necesarios para una restauración efectiva.

El ruido rosa interfiere con el ciclo de sueño que el cerebro necesita sin bloquear sonidos externos. Canva

¿En quiénes no es recomendable el ruido rosa para dormir?

Los hallazgos activan una alerta para los padres sobre el uso de máquinas de sonido en bebés. Dado que el sueño REM es el motor del desarrollo cerebral, reducir su duración resulta contraproducente.

Los recién nacidos pasan la mitad de su descanso en fase REM para madurar sus circuitos neuronales. El ruido artificial interfiere con este procesamiento de experiencias y con el crecimiento intelectual.

Estas son las personas a las que podría afectar el sonido rosa, según el estudio mencionado:

Bebés y niños: El desarrollo de su cerebro depende del sueño profundo que el ruido continuo suele suprimir.

El desarrollo de su cerebro depende del sueño profundo que el ruido continuo suele suprimir. Adultos mayores: La pérdida de fases REM agrava riesgos cognitivos y problemas de memoria ya existentes.

La pérdida de fases REM agrava riesgos cognitivos y problemas de memoria ya existentes. Personas con ansiedad: La alteración de los ciclos de sueño dificulta la gestión de emociones y el equilibrio mental.

Aparentemente, un niño duerme de un tirón, pero su cerebro pierde oportunidades de desarrollo. El silencio es el estado donde ocurren procesos críticos que el ruido malinterpretado interrumpe.

Los tapones para los oídos son una forma segura de descansar cuando hay mucho ruido. Canva

¿Cuál es la mejor forma de evitar que el ruido interrumpa el sueño?

La solución más efectiva y económica para mitigar el ruido ambiental resulta ser el uso de tapones para los oídos. Estos superan al ruido rosa al proteger el cerebro sin alterar sus fases naturales.

A diferencia de añadir más sonido al entorno, los tapones permiten recuperar el sueño profundo que el tráfico destruye. Funcionan como un escudo físico mucho más seguro para la arquitectura mental.

Esto recomienda Harvard Health Publishing para obtener un mejor descanso:

Tapones de espuma: Bloquean ruidos urbanos y permiten que el cerebro alcance la fase de descanso .

Oscuridad total : El uso de cortinas o antifaces potencia la producción de melatonina de forma natural, la hormona que regula el ciclo del sueño.

Clima fresco: Mantener la habitación entre 18 y 20 grados ayuda al cuerpo a entrar en reposo profundo.

El silencio real obtenido con tapones es el verdadero secreto para despertar con energía. Antes de encender una máquina de lluvia, conviene recordar que la desconexión total cuida la salud.