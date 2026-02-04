Estos son los tipos de cáncer más letales en México, de acuerdo con el Inegi

El cáncer se posiciona como la tercera causa de muerte en el país, situándose por debajo de las enfermedades cardíacas y la diabetes. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registró una tasa de 73.1 defunciones por tumores malignos por cada 100 mil personas durante el año 2024.

La realidad estadística revela que el 40% de estos casos podrían evitarse mediante la modificación de los hábitos diarios. Entender cuáles son las neoplasias más agresivas permite tomar el control de la salud personal de manera efectiva.

El cáncer tuvo una tasa de 73.1 defunciones por tumores malignos por cada 100 mil personas en 2024 Canva

¿Cuáles son tipos de cáncer más letales en el país?

Los registros marcan una tendencia abrumadora de tumores malignos que se han vuelto el foco rojo del sistema de salud. La letalidad varía drásticamente según el órgano que resulta afectado.

El cáncer de mama es el más frecuente y letal entre las mujeres, acumulando cerca de 29 mil 877 casos en vigilancia reciente. Representa la batalla principal en todo el territorio nacional.

Por su parte, el cáncer de próstata es la amenaza predominante en los hombres. Con tasas de mortalidad que se disparan en la vejez, este tumor exige una cultura de prevención física rigurosa y constante.

El cáncer de mama lidera la mortalidad con una tasa de 51.9 .

. El cáncer de próstata registra una tasa de 97.9 .

El cáncer de colon es letal en hombres de 30 a 59 años, con una tasa de 4.8 .

El cáncer de cuello del útero es peligroso, con una tasa de 9.9 .

El cáncer de hígado: Afecta a ambos sexos, con tasas de 33.3 en mujeres y 38.3 en hombres .

El cáncer de mama aún es una amenaza real para las mujeres en México. Canva

¿A quiénes afectan estos tipos de cáncer?



La mortalidad por cáncer no golpea de forma uniforme; existen brechas de género que definen la vulnerabilidad. Las mujeres representan el 52.5% de las defunciones por esta causa.

Los hombres enfrentan una letalidad alta vinculada a la falta de diagnósticos a tiempo. En la juventud, el cáncer de testículo se vuelve un riesgo biológico que exige tu autoexploración constante.

Población general: La tasa de mortalidad masculina es de 71.2, mientras que la femenina asciende a 74.9 por cada 100 mil habitantes.

Niñez (0-19 años): La leucemia es la principal causa de muerte , con una tasa de 2.4 en niños y 1.9 en niñas.

Hombres jóvenes (20-29 años): El cáncer de testículo lidera la mortalidad con una tasa de 3.4 por cada 100 mil.

Mujeres jóvenes (20-29 años): La leucemia sigue siendo el mayor peligro, con una tasa de 2.1 fallecimientos.

Hospitalizaciones: Las mujeres representan el 57.9% de los 57 mil 19 egresos hospitalarios por cáncer reportados.

El cáncer de próstata y de testículo aún representan una preocupación para la salud. Canva

¿Dónde se registraron más muertes debido a tumores malignos?



Hay zonas donde se registran más casos de cáncer. El norte del país se encuentra en alerta roja constante. Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en mortalidad, con una tasa de 90.1 decesos.

Chihuahua : El estado con mayor riesgo mortal, registrando 90.1 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Baja California Sur : Ocupa el segundo lugar nacional con una tasa de 88.8 muertes por cada 100 mil personas.

Ciudad de México : Aunque no lidera en muertes, concentra el 18.9% de todos los egresos hospitalarios por cáncer del país.

Guerrero : Presenta la menor incidencia de mortalidad, con solo 50.7 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Promedio Nacional: La tasa media de defunciones subió a 73.1 en 2024, un aumento desde los 65.0 de 2015.

Detectar el cáncer a tiempo ayuda a vencer a la enfermedad. Canva

¿Cómo detectar el cáncer a tiempo?



Detectar el mal a tiempo multiplica tus posibilidades de vivir y superar el tratamiento con éxito. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destaca que la supervivencia al cáncer de mama supera el 85% con diagnósticos oportunos.

Además, existen algunas formas de detectar algunos tipos de cáncer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH):

Pruebas de tamizaje : Chequeos sin síntomas. Incluyen mastografía, Papanicolaou para el cuello uterino y colonoscopia para hallar bultos antes de que se vuelvan malignos en tu cuerpo.

: Chequeos sin síntomas. Incluyen mastografía, Papanicolaou para el cuello uterino y colonoscopia para hallar bultos antes de que se vuelvan malignos en tu cuerpo. Imágenes digitales : Los médicos usan ojos tecnológicos. La Tomografía Computarizada crea vistas 3D; la Resonancia usa imanes y el Ultrasonido diferencia quistes de masas sólidas peligrosas.

Biopsia líquida : La innovación es la biopsia líquida, que busca fragmentos de ADN del tumor directamente en tu sangre, siendo muy útil para monitorear cada tratamiento aplicado.

Biopsia de tejido: Es la única forma de estar 100% seguro. Consiste en extraer un pedazo del tumor para que un patólogo lo analice bajo el microscopio y confirme el diagnóstico final.

Es necesario acudir con un profesional de la salud si detectas un bulto bajo la piel. No esperes a sentirte mal para actuar. Agenda tus pruebas de detección y toma el control de tu salud para evitar formar parte de las cifras del próximo año.