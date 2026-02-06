*MITO

“En cáncer vamos bien”.

Los informes de los resultados del tratamiento para diversos tipos de cáncer y de los avances en la implementación de nuevas técnicas y nuevos equipos hacen que la población llegue a tener una idea de que “todo va bien”.

*CONSECUENCIA

Esa falta de información y falta de interés de la población hace que en las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) en México se conozca cada año la muerte de 95,000 a 100,000 mexicanos por cáncer de todo tipo, de acuerdo con el informe al celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer.

*REALIDAD

El cáncer en los seres humanos es conocido desde hace siglos, su aparición súbita, como un pequeño bulto, una deformación, una súbita pérdida de peso, son los datos que llevan al individuo al consultorio de un médico, que hará los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico.

Por siglos, esta situación no tenía otro desenlace que la muerte, porque no se conocían ni el origen ni la evolución de los diversos tipos de tumores. El desarrollo de nuevos modelos de atención: el laboratorio, el gabinete de rayos X, la tomografía, la resonancia magnética y los estudios serológicos permiten hoy llegar a un diagnóstico de manera oportuna, lo que permite el tratamiento y recuperación total de la salud.

Pero para que este tumor sea diagnosticado, es necesario que la población acuda al lugar adecuado para saber el tipo, la magnitud del daño, las posibilidades de recuperación y curación, y en eso los mexicanos hemos fallado.

En la actualidad, se cuenta con todos los métodos para diagnosticar el cáncer en la piel, en la tiroides, en el esófago y estómago, en los intestinos, así como en los riñones, en los órganos sexuales masculinos y femeninos, en los huesos, y en cualquier otro órgano en el que las células normales son sustituidas por células enfermas que amenazan la función y la vida.

Y gracias a las técnicas médicas y quirúrgicas, al desarrollo de nuevos fármacos y nuevas técnicas de radiación, los resultados son muy satisfactorios.

¿Qué debemos hacer al respecto? Usted que está leyendo estas líneas, puede hacer una revisión para conocer sus antecedentes de cáncer en la familia, para hacer estudios necesarios que puedan descubrir a tiempo un tumor.

Pero, además, sabiendo que como mujer puede tener cáncer de seno o cáncer genital, desde los 25-30 años requiere un estudio para saber en qué estado se encuentran esos órganos.

Los hombres, por su parte, requieren un estudio para saber si tienen cáncer prostático.

Y aquí ocurre algo que muestra la falta de educación en salud: cuando el doctor Armando Ahued fue secretario de Salud en el entonces Distrito Federal hizo una campaña de descubrimiento de cáncer de próstata en el Metro; los individuos eran atendidos, se tomaba un muestra de sangre y debían volver en ocho días para saber el resultado; pues bien, la campaña tuvo respuesta, acudieron muchos hombres a que les tomaran la muestra, ¡pero más de 50 por ciento nunca regresó para saber el resultado! Así, será difícil enfrentar el cáncer.

En honor al Día Mundial contra el Cáncer, lo invito a que haga una reflexión, que piense en su salud, piense que hay solución para muchos problemas de cáncer, acuda con su médico y seguramente encontrará la solución para vivir sin cáncer.