Detienen a Diego "N", alcalde de Tequila y a 3 funcionarios más por extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este jueves, la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, junto con otros funcionarios de esa localidad, en el marco de la Operación Enjambre, por sus presuntos vínculos en el delito de extorsión y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento:

Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein", indicó el funcionario, en mensaje en su cuenta de X.

El funcionario es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras. Especial

El Gabinete de Seguridad informó que en seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de diversas denuncias ciudadanas, se realizaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de captura en de contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila.

El funcionario es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG.

La información establece que, presuntamente, Rivera Navarro lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

En mayo de 2025, el alcalde fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical “Los Alegres del Barranco”, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del CJNG.

En los operativos también fueron detenidos tres servidores públicos de Tequila: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, Director de Obras Públicas, todos ellos vinculados al CJNG.

