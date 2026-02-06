EL ACEITE DE OLIVA

Señor La Mont, últimamente escucho que el aceite de oliva se cata como el vino, con expertos, notas de sabor y hasta puntuaciones. ¿Qué está pasando?

R: Que el aceite de oliva dejó de ser sólo un ingrediente y se convirtió en una especialidad sensorial. En los últimos años han surgido escuelas, guías y concursos que evalúan aceites como si fueran vinos: se analizan aromas, amargor, picor, frescura y defectos, siguiendo técnicas profesionales de cata descritas por expertos en oleología.

La tendencia se apoya en dos factores: primero, la enorme diversidad de variedades —arbequina, picual, koroneiki, hojiblanca— que producen perfiles tan distintos como los de las uvas. Y, segundo, el interés creciente por la calidad y el origen, impulsado por productores artesanales y consumidores que buscan aceites “de terroir”.

Hoy existen catas guiadas, maridajes y hasta rutas oleoturísticas. El aceite de oliva se volvió un producto cultural, con lenguaje propio y un sistema de apreciación que ya compite con el del vino.

LA CUEVA

Señor La Mont, soy un entusiasta del turismo de aventura, qué me puede decir de una cueva en Tailandia o Vietnam donde uno desciende por poleas y debe quedarse varios días. ¿Cuál es y cómo funciona?

R: Es Son Doong, en Vietnam, la cueva más grande del mundo. Las expediciones oficiales duran 4 a 5 días, incluyen descensos técnicos, campamentos subterráneos y tramos donde se avanza con cuerdas o nadando, según operadores especializados en caving en la región Local Vietnam.

El acceso está estrictamente regulado: sólo unas pocas centenas de personas pueden entrar cada año, siempre acompañadas por guías certificados. No es turismo casual: requiere buena condición física, tolerancia a la humedad extrema y disposición para dormir bajo un techo de roca a cientos de metros de profundidad.

Para quienes buscan aventura real, como usted —no la versión “instagramable”—, Son Doong es una de las experiencias más intensas del planeta.

LOS GROENLANDESES

He visto titulares sobre declaraciones de Trump respecto a Groenlandia, ¿cómo reaccionaron los groenlandeses?

R: Con una mezcla de indignación, firmeza y, en algunos casos, cansancio. Los cinco partidos del Parlamento groenlandés emitieron una declaración conjunta diciendo: “No seremos estadunidenses, no seremos daneses, somos groenlandeses”, calificando las amenazas de anexión como “extremadamente irrespetuosas”.

Líderes europeos también respondieron, recordando que la isla “pertenece a su pueblo” y que cualquier intento de apropiación sería inaceptable. Groenlandia respondió con unidad política, orgullo nacional y una claridad absoluta sobre su soberanía.

¡Muy interesante cuando el general (Países Bajos) Mark Rutte concluyó un “deal” con Trump sin que Groenlandia ni Dinamarca estuvieran involucrados!