¡Ya salió! Ropa de "Checo" Pérez y Cadillac: Precios y dónde comprar en México

La ansiada ropa de Sergio “Checo” Pérez y Cadillac que los aficionados mexicanos habían estado esperando por fin está a la venta. La firma automotriz firmó un acuerdo con Tommy Hilfiger y este jueves han revelado oficialmente su colección fanwear que ya puede comprarse en México.

Esta nueva línea fusiona el icónico estilo "Classic American Cool" de la marca con la adrenalina del "Gran Circo". La oferta incluye desde réplicas exactas del kit oficial del equipo —con tecnología de absorción de humedad y detalles de precisión— hasta prendas de estilo de vida que destacan por una paleta elegante en rojo, blanco y negro, acentuada con toques metálicos y cromados que evocan la ingeniería de los monoplazas.

Pero la ropa que actualmente está a la venta no será la única ya que el equipo planea colecciones exclusivas, especialmente para capturar la energía de los grandes premios de Estados Unidos: Miami, Austin y Las Vegas, aunque también podría haber una sorpresa para el Gran Premio de México considerando la importancia mediática de “Checo” Pérez.

¿Cuánto cuesta la ropa de Cadillac y Checo Pérez en México y dónde comprarla?

La colección de Cadillac y Tommy Hilfiger ya está a la venta en la web oficial de la empresa de ropa en México desde este 5 de febrero con colecciones para niño, hombre, mujer y unisex, todo ello en diferentes tallas.

El catálogo incluye prendas que portan tanto Sergio Pérez como su compañero Valtteri Bottas.

Los precios son variados. Por ejemplo, la gorra oficial del equipo con el número 11 de “Checo” Pérez cuesta 1,499 pesos. La réplica de la camiseta cuesta 1,899 pesos, mientras que la playera polo tiene un valor de 2,499 pesos, al igual que la sudadera del equipo.

Una de las prendas de mayor valor es una chamarra de estilo universitario con un costo de 7,499 pesos.

La mayoría de las prendas tiene diferentes diseños con costos que van modificándose.

La colección también estará disponible en tiendas físicas en México.