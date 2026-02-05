Cubrebocas obligatorio por aumento de casos de sarampión; ¿en qué estados aplicará?

Ante el aumento de casos de sarampión, un estado de la República Mexicana, anunció de manera oficial el uso obligatorio de cubrebocas con el fin de salvaguardar la salud de las personas para de esta forma evitar que se propague el virus.

Las autoridades sanitarias subrayan que la instrucción es de cumplimiento inmediato y permanente durante un periodo inicial de 30 días como medida inicial, por los que todos sin excepción deberán acatar esta normativa.

En ese sentido, se solicita girar las instrucciones necesarias para la aplicación inmediata de dicha medida. Debiendo observarse su cumplimiento estricta y permanente, de manera inicial en los siguientes 30 días”, precisa el mandato.

¿Qué estados deben acatar esta norma?

El uso del cubrebocas aplicará de momento sólo en el estado de Jalisco, donde se ha informado sobre el aumento considerable en el número de casos de esta enfermedad que es una infección muy contagiosa que causa una erupción cutánea (en la piel) en todo el cuerpo y síntomas similares a los de la gripe.

Cabe señalar que como al sarampión lo causa un virus, no hay una manera de curarlo clínicamente. Como sucede con otros virus, el sarampión tiene que cumplir su ciclo, por esta razón tanto el uso del cubrebocas y la vacunación oportuna son claves para evitar su propagación.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) instruyó a la Secretaría de Educación del estado a implementar el uso obligatorio de cubrebocas en los planteles educativos como una medida preventiva frente al brote.

La disposición aplica en los municipios con mayor transmisión y busca reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y personal escolar. La determinación quedó asentada en un oficio fechado el pasado 3 de febrero de 2026, firmado por el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, y dirigido al titular de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

En el documento se establece que la medida se adopta tras el análisis de la situación epidemiológica actual y ante el incremento de casos detectados dentro de la comunidad educativa.

Se aprecia en el documento que el uso del cubrebocas será obligatorio al menos durante los próximos 30 días en el Área Metropolitana de Guadalajara, región que concentra cerca del 80 por ciento de los casos reportados de sarampión en el estado.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en atención a las recomendaciones emitidas en el Oficio SSJ/DGSP/DEIS/472/2025, y derivado del análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en el estado de Jalisco, así como del incremento de casos registrados entre el alumnado y el personal de los planteles educativos, se instruye como medida preventiva, el uso obligatorio de cubrebocas en los planteles escolares de los municipios con mayor transmisión de la enfermedad”, se puede leer en el oficio.

La determinación quedó asentada en un oficio fechado el pasado 3 de febrero de 2026. Cortesía

¿En qué municipios aplicará el uso de cubrebocas?

La Secretaría de Salud detalló que la medida deberá cumplirse en por lo menos siete zonas del territorio jalisciense, demarcaciones donde se ha identificado una mayor circulación del virus.

San Pedro Tlaquepaque. Tonalá. Guadalajara. Zapopan. El Salto. Tlajomulco de Zúñiga. Ixtlahuacán de los Membrillos.

Aunado a lo anterior, se sabe que la medida entrará formalmente en vigor una vez que la Secretaría de Educación emita la circular correspondiente a todos los planteles ubicados en los municipios señalados.

El contexto del brote ha tenido ya impactos en la actividad escolar, pues más de 20 planteles del estado han suspendido clases como consecuencia de los casos confirmados de sarampión.

